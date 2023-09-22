【兽潮版本】更新日志V0.8.0.0922.1

各位工坊主们久等啦~！更啦更啦更新啦~兽潮版本更新啦~！

本次兽潮版本更新内容如下：



开放兽潮系统，目前开放到第40级。

*玩法概述：

1)兽潮开始前和每轮进攻结束时，你都可以搭建防御工事，如箭塔、炮塔、栅栏、墙壁、修复塔等等

2)战斗过程中无法与小叽交互、建造或逃跑，直至本轮战斗结束

3)兽潮中死亡或大门被击破，则会被传送回工坊，即本轮兽潮结束，兽潮倒计时重置。

4)每轮防御成功后可获得兽魂，兽魂可用于强化各种属性（与城门口的小叽对话即可）

5)不守卫江城并没有任何的游戏惩罚，无需过分担心

修改天机庙T4第二节点为兽潮功能，原功能【天机石配方】移动至科技树解锁。（已在T4节点解锁过天机石配方的不会消失）

天机秘钥可在非剧情战斗中召唤天机神兵（每日可召唤一次，默认快捷键为T）

新增8种敌人（暂时仅在兽潮中出现） 新增建筑【钢墙】（在科技树中解锁相关功能，位置在石墙解锁后） 新增建筑【强力钢墙】（在科技树中解锁相关功能，位置在钢墙解锁后）

新增建筑【尖刺栅栏】（在科技树中解锁相关功能） 新增建筑【箭塔】（在科技树中解锁相关功能） 新增建筑【炮塔】（在科技树中解锁相关功能） 新增建筑【修复塔】（在科技树中解锁相关功能） 可攻略角色结婚后最大好感度可达到12心 新增所有可攻略角色12心好感度剧情

新增息烽村主线剧情（若之前已过完息烽村任务的话，会有信件提示后续剧情）

新增建筑【胶囊制造机】（在科技树中解锁，通电后无需材料可持续自动产生建造胶囊）

修复物流入口因为地图切换有一定概率导致物品残留的问题（已经残留的需要手动拾取，默认快捷键为F） 迷你卫星耗电由65kW降低为48kW 地球村可以回购遗失的天机碎片和天机秘钥



我们会在本次大版本更新后继续完善兽潮的相关内容，如果工坊主们遇到BUG/突然闪退/存档丢失/存档异常/游戏无法正常运行/想提出意见和建议等等，都可以通过以下方式随时联系我们解决~！

100%无遗漏确保问题闭环的邮件反馈方式： xb@cedong.com.cn

快捷但可能有1%的概率漏掉信息的QQ反馈方式：

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友情提示：

存档路径：游戏库里找到《江城创业记》→ 右键 → 管理 → 浏览本地文件 → Save 文件夹，如果有存档问题，可以将Save文件夹发给我们。