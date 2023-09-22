《后汉稽异录》V0.96更新

首先，因为连续发烧，这次更新来的比较晚，在此致歉。

下面来介绍一下本次更新最大的内容「施政倾向」：

V0.95更新日志我曾云：

「隐藏数值」这个名字也表明了我本意是不让它显示出来，毕竟游戏内需要量化但现实中从来没有所谓的「民心指标」云云

但实际游玩时没有这些提示总归不妥，因此我将这些隐藏数值划分为六个方面，即：

「政策」（野心）：代表大致的政策方针，从老庄推崇的「无为而治」、汉初休养生息的「黄老之术」，到汉家外儒内法的「霸王道杂之」、韩非的「法术刑名之学」等等……这些政策被我粗略地划分为六类，并展示在这一栏中；

「民心」：代表平民对政权的反感程度，也是目前牵涉比较多的隐藏数值。

顺便一提，V0.951中更新了「民心」的计算方式，然后大多数玩家早早地刷满了民心，这个问题本次更新后应该被平衡了一些……

「势力」（世族化）：代表主角所代表的利益集团，对特定队友的依赖与否，会导致主角从原本的「豪强」向「寒门」或「世族」摇摆，或者更进一步，成为东晋南朝的「门阀世族」；

「军事」（军队整饬度）：代表大致的军事训练方针，在第三章开始或依靠人力，或依靠训练来强化部队；

「士家」和「私兵」代表两个极端方向，本来打算和专制度联动，奈何生病了，留待下次更新。

「异族」（异族容忍）：代表主角对非华夏的少数民族的接纳程度；

「权柄」（专制度）：顾名思义。

虽然大部分是为幻想线开设，但现在的版本也有一些关联到施政倾向的玩法。

这里随便随机了几个施政倾向，实际游玩时应该不会有什么「又专制又无为而治」的万历式政治……大概罢？



以下是完整更新日志：

————2023/09/22—————

【版本号】V0.96

【剧情】重制了「小沛之战」。

【剧情】部分重制了「秭归救援战」「阳平关之战」「襄阳驰援战」。

【剧情】扩充了某些战场事件。

【剧情】补全、扩充了某些关卡中间的剧情。

【平衡】增强了斧骑兵的威力。

【平衡】增强了「画圉」系军略的效果。

【平衡】削弱了「板悬」的效果。

【平衡】上调了获取「民心」的难度。

【平衡】下调了「小沛之战」低难度下的难度。

【功能】优化了部分UI。

【功能】据点现在将提示部分隐藏数值的大致倾向。

【功能】改进了对部分隐藏数值的描述。

【功能】在校场征兵时现在将消耗民心。

【功能】民心过低时，将替换校场征兵之模式。

【功能】战斗结束时，主角与队友之等级差将影响「权柄」（专制度）倾向。

*下个版本将更新关联「专制度」的玩法。

【补完】补全了术语解说。

【补完】更新了部分敌军的特性/装备。

【补完】重绘了部分武器的图像。

【补完】修改了「陷阵」特性的效果。

【补完】修改了部分关卡的地图。

【修正】修正了「太平清领书」似乎再次失效的错误。

【修正】修正了「小沛之战」对话失效的错误。

【修正】修正了某队友好感度未正常增减的错误。

【修正】修正了某位战神未能异常转职的错误。