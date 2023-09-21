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香肠派对 update for 21 September 2023

香肠派对9月21日更新说明

Share · View all patches · Build 12246332 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

香肠岛民们好，V16.14.1版本现已推出，本次更新配置了锦标赛投票活动正式头像，并解决了以下问题：

  • 修复亚瑟王面部表情错误的问题

  • 修复魔龙和雷狼套装形态切换异常的问题

  • 修复大厅设置画风风格设置为简约，战场还是显示默认风格的问题

  • 修复大厅关闭阴影，进战场内仍然显示阴影的问题

如果您关于香肠派对有改进的建议，欢迎在Steam商店页或社区中理性讨论，您的反馈会在我们进行优化版本时提供帮助，同时祝您游戏愉快！

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot Depot 1351781
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SteamDB Unknown Depot Depot 1351782
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