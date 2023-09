September 21, 2023 Patch Notes

Share · View all patches · Build 12243188 · Last edited 21 September 2023 – 05:46:03 UTC by Wendy

Character Costume Update

▶ Sales of 'Character Random Box (Hannah)' will end before maintenance on September 21, 2023.

▶ Sales of 'Carrier Random Box (Elena)' will begin after maintenance on August 24, 2023.

Sales Period : September 21, 2023 05:00 (UTC) ~ October 26, 2023 05:00 (UTC)

∴ '(Platinum) Elena' appears in the box as a pickup character.

∴ The box is most likely to produce 'Elena' during the sales period.

∴ If you purchase a certain quantity, you can obtain (Platinum) Elena 100%

▶ A new costume tuning option for 'Elena' is added.

▶ Add combination item

▶ Add combination item (Diamond) Elena is added to the combination acquisition items.

※ Random Box Store : Character Random Box(Elena)

[table] [tr] [th]

Item Name [/th] [th]

Period [/th] [th]

Quantity [/th] [th]

Probability [/th] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Elena [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.005700% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Elena [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.076000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Elena [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.184300% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Platinum) Elena [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.304000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.024000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Dudley [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.002667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Nick [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.002667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Big Mac [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.002667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Jayce [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.002667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Brodie [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.002667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Cheryl [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.002667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena B [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.002667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) JESSICA [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.002667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.002667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.776000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Dudley [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.210667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Nick [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.210667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Big Mac [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.210667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Jayce [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.210667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Brodie [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.210667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Cheryl [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.210667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena B [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.210667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) JESSICA [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.210667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.210667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.280000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Dudley [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.364445% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Nick [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.364445% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Big Mac [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.364445% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Jayce [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.364445% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Brodie [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.364444% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Cheryl [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.364444% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena B [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.364444% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) JESSICA [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.364444% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.364444% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.320000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Dudley [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.044445% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Nick [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.044445% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Big Mac [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.044445% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Jayce [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.044445% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Brodie [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.044444% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Cheryl [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.044444% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Elena B [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.044444% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) JESSICA [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.044444% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.044444% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.150300% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.017333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.017333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Big Mac [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.017333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.017333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Brodie [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.017333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.017333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.017333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) JESSICA [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.017333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.017333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

4.859700% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.369333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.369333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Big Mac [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.369333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.369333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Brodie [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.369333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.369333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.369333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) JESSICA [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.369333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.369333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

8.016000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.368889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.368889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Big Mac [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.368889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.368889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Brodie [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.368889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.368889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.368889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) JESSICA [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.368889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.368889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.004000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.288889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.288889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Big Mac [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.288889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.288889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Brodie [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.288889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.288889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.288889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) JESSICA [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.288889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.288889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.120000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.013333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.013333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Big Mac [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.013333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.013333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Brodie [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.013333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.013333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.013333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) JESSICA [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.013333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.013333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

3.880000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.053333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.053333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Big Mac [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.053333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.053333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Brodie [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.053333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.053333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.053333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) JESSICA [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.053333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.053333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

6.400000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.822222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.822222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Big Mac [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.822222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.822222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Brodie [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.822222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.822222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.822222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) JESSICA [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.822222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.822222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.600000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Big Mac [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Brodie [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) JESSICA [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin [/td] [td]

1 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.222222% [/td] [/tr][/table]

Remark

ㆍWhen you purchase 100 times, you can obtain a box that guarantees the acquisition of one (Platinum) Elena character.

ㆍWhen you purchase 3 times, you will receive one random box as a bonus.

[Elena: F1]



Rotation Products

▶ New components of rotation products in Exchange Store as below.

Period : September 21, 2023 05:00 (UTC) ~ October 26, 2023 05:00 (UTC)

[table] [tr] [th]

Item Name [/th] [th]

Price(BS Coin) [/th] [/tr] [tr] [td]

DESERT EAGLE 50AE NEON LED [/td] [td]

125,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

TYPE95 SPROUT [/td] [td]

100,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

AK47 SPRING BLOSSOM [/td] [td]

100,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

KUKRI CHESSMEN [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

NIMRAVUS CARNATION [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

M4A1 GL SPRING BLOSSOM [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

ARX-160 FANCY FLOWER [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

DSR-1 ICICLE BLUE [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

S1014 HOWL [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

DSR-1 SOLID PINK [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

SR-47 GL GHOST ORANGE [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

DRAGUNOV LEGENDARY [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr][/table]

▶ Components of Spray, Calling Card Random Box will be changed as below in Random Box Store.

Period : September 21, 2023 05:00 (UTC) ~ October 26, 2023 05:00 (UTC)

September 21, 2023 05:00 (UTC) ~ October 26, 2023 05:00 (UTC)

[table] [tr] [th]

WEAVER Spray [/th] [th]

JERA Spray [/th] [/tr] [tr] [td]

SHAHA PM Spray [/td] [td]

TEMPLAR RUBY Spray [/td] [/tr] [tr] [td]

SHAHA VC Spray [/td] [td]

ROYAL KNIGHTS Spray [/td] [/tr] [tr] [td]

BLACK RABBIT Spray [/td] [td]

DOGGEBI Spray [/td] [/tr] [tr] [td]

PERIDOT&GOLD Spray [/td] [td]

AUTUMN 01 Spray [/td] [/tr][/table]

[table] [tr] [th]

WEAVER Calling Card [/th] [th]

JERA Calling Card [/th] [/tr] [tr] [td]

SHAHA PM Calling Card [/td] [td]

TEMPLAR Calling Card [/td] [/tr] [tr] [td]

SHAHA VC Calling Card [/td] [td]

ROYAL KNIGHTS Calling Card [/td] [/tr] [tr] [td]

BLACK RABBIT Calling Card [/td] [td]

DOGGEBI Calling Card [/td] [/tr] [tr] [td]

PERIDOT&GOLD Calling Card [/td] [td]

DEAD LEAVES Calling Card [/td] [/tr][/table]