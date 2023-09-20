2023.09.20 更新公告

1.优化需要前置条件的功法现在为可以直接学习，无须前置条件

2.优化设置里增加生活职业自动晋级勾选，跟自动装备一样，如果勾选了的，弟子达到晋级条件就自动晋级

3.优化生产界面增加自动切换勾选，勾选后材料不满足时自动切换到下一个可以炼制的道具继续炼制

4.优化自动赏赐、藏经阁、订单这三个界面可以直接多选道具进行设置

5.优化给弟子使用丹药的界面增加数量选择，可以一次性吃大量丹药

6.优化实力值也在弟子属性面板显示

7.修复灵田种植过多后，选择种子总是跳动的问题

8.修复寿元丹药的事件描述错误

9.修复延寿丹配方错误的问题

10.修复气运之子化神还有突破概率加成的问题

11.修复魔修功法事件触发描述错误问题

12.修复灵兽初始职位为无的问题

13.调整天谴模式下电脑修炼速度+200%

14.调整修仙和天谴模式下在500年以后强化攻击倾向