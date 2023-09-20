1.优化需要前置条件的功法现在为可以直接学习，无须前置条件
2.优化设置里增加生活职业自动晋级勾选，跟自动装备一样，如果勾选了的，弟子达到晋级条件就自动晋级
3.优化生产界面增加自动切换勾选，勾选后材料不满足时自动切换到下一个可以炼制的道具继续炼制
4.优化自动赏赐、藏经阁、订单这三个界面可以直接多选道具进行设置
5.优化给弟子使用丹药的界面增加数量选择，可以一次性吃大量丹药
6.优化实力值也在弟子属性面板显示
7.修复灵田种植过多后，选择种子总是跳动的问题
8.修复寿元丹药的事件描述错误
9.修复延寿丹配方错误的问题
10.修复气运之子化神还有突破概率加成的问题
11.修复魔修功法事件触发描述错误问题
12.修复灵兽初始职位为无的问题
13.调整天谴模式下电脑修炼速度+200%
14.调整修仙和天谴模式下在500年以后强化攻击倾向
修仙家族模拟器 update for 20 September 2023
2023.09.20 更新公告
1.优化需要前置条件的功法现在为可以直接学习，无须前置条件
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