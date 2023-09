School Cafeteria Simulator v6.1 is Now Live!

Main Quest continues to Chapter 4: Part 2!

New Food Vendor: Martabak!

The Maximum rewards from ads are increased!

8 new Textures at Toko Cat!

New Pack: Chapter 3 Completed!

New Toy Shop Pack! Buy this pack to get Tickets!

New Toys!

New Secrets!

Bug fixes

======================================================

Main Quest berlanjut ke Chapter 4: Part 2!

Jajanan Pinggir Jalan baru: Martabak!

Hadiah maksimum dari ads bertambah!

8 Tekstur baru di Toko Cat!

Paket baru: Chapter 3 Tamat!

Paket Toko Mainan baru! Beli Paket ini untuk mendapatkan Tiket!

Mainan baru!

Rahasia baru!

Fix bug