《R2Beat：音速觉醒》9月20日商城更新公告

各位亲爱的玩家：

特惠礼包更新内容：

第一档：“早安兔崽”男/女套装

第二档：“四翼堕天使”召唤（永久）

第三档：“Liar 钻石之吻”男/女套装

商城上新服饰内容：

“小小王冠”男头

“宴会”男衣/男裤

“魔女的帽子”女头

“迷棕少女”女衣

“音速公爵”套装

“沉谧学院派”套装

“优雅学院派”套装

“轮滑高手帽”男/女头

“雪花暖冬”套装

“海洋魅惑”女头/女衣

“对扣女上衣”女衣

“小羊毛夹克”女衣

“Fiver 小小恶魔”套装

“Ava 毁灭公爵”套装

“邻家小小”套装

“Liar 爱之使魔”套装

“中秋兔梦”套装

“Gitty中秋明月”套装

“Gitty中秋佳人”套装

“Gitty 狮子星语”套装

“帅气小狮”套装

“可爱小狮”套装

“优雅学院”套装

“Windy”套装

“宴会少女”套装

“嘻哈达人”套装

“可爱学妹”套装

“Tee可爱”套装

“花与爱丽丝”套装

“蔓紫风情”套装

“蔷薇旋律”套装

“心舞童话玩”套装

“英伦季节”套装

“金粉季节”套装

“橙玲高雅”套装

“时尚狂放”套装

“高雅情调”套装

“躲猫猫”套装

“Ruby蔷薇热恋”套装

“Liar夜舞蔷薇”套装

“Waii花之嫁纱”套装

“Liar微笑国宝”套装

“Ruby粉逸情缘”套装

“休闲之约”套装

“迷情时光”套装

“消防卫士”套装

“音速月亮T恤”男/女衣

“音速太阳T恤”男/女衣

“Waii 冰灵雪淇”套装

“Waii 眼镜小乖”套装

“Ruby 樱花之恋”套装

“四叶天使”套装

“俏皮猫咪”套装

“迷色暮光”套装

“Liar 抱抱豹豹”套装

“可怕的脸”男/女脸型

商城上新道具+内容：

玩伴宠物“Waii 明月/如风”

玩伴宠物“明月/秋夕”

名片卡-秋意萧萧

角色框-金幕天际

玩伴信物-中秋之梦