0.8.1.0 版本更新日志

转眼《噗噗》上线已经两个月啦~感谢这段时间里大家的反馈和支持！

这次更新，除了计划中的沼之城新建筑和新身份相关的内容添加，还对游戏的机制和循环进行了一些调整和补充，具体内容如下：

●游戏系统

★调整了房间科技系统功能，房间科技类型分为永久解锁和重复激活两类

-永久解锁的相同建筑通用，提供【发展点数】

-重复激活的可以反复消耗点数，限时生效。不提供【发展点数】

★调整了蓝图、建造系统相关的资源产出与消耗

-取消了【心愿碎片】的获取，当前需要【发展点数】进行蓝图拓展

★对建筑状态进行重构，优化了不明原因卡建筑不进去的情况

（如果您依然遇到相关情况，请戳游戏内“联系我们”反馈情况，感谢！）

●游戏内容

★新增<沼之城>三个建筑：沼之城外围（战斗）、沼之城古迹（探索）、鱼塘（探索）

★新增<沼之城>委托：探索遗迹、一碗热汤、怠惰的士兵、鱼!……鱼??、大厨和他的厨房

★新增勇者身份<流浪船员>

-相关的5个勇者心愿：沼泽中的浪花、藏宝之图、遗迹宝藏、不老之泉、出海准备

★新增1个<独自背负的使命>委托来改善荒地村前期的建筑体验

★新增了荒地村全新的科技及外观，部分建筑几率触发的默认效果

-<野外荒地> 默认风沙效果会影响勇者的战斗，升级外观，改善噗噗工作的效果

-<土丘迷宫> 默认风沙效果会影响勇者的战斗，升级外观，额外建筑材料掉落，独特的建筑专属效果

-<中央广场> 升级外观，额外BUFF获取，改善噗噗工作的效果

-<村头街角> 默认偷钱效果会减少勇者持有的金币，升级外观，额外BUFF获取，改善噗噗工作的效果

<普通的住家> 升级外观，专属的小猫科技，勇者休憩，额外BUFF获取

<废弃矿场>默认眩晕效果让勇者本次互动时间延长，升级外观，额外材料掉落

<沙地深处>默认地刺效果会损失勇者部分血量，升级外观，额外材料掉落，独特的建筑专属效果

<简陋药剂店>默认效果会减少勇者回血效果的一定百分比，升级外观，打折更高，独特的建筑专属效果

<裁缝店><武器店>升级外观，打折更高，独特的建筑专属效果

★荒地村以外建筑效果及科技未更新实装，将在后续版本分批更新

●界面UI以及显示

★除草

-可清除的植物上会有图标提示

-选中的植物外框有了新的颜色变化

★交租

-哥布林出现时会和触发限时挑战一样出现倒计时的UI提示

★新玩家体验优化

-新玩家现在需要连通召唤阵和野外荒地，并放大了建筑门口的指引箭头

-点击【缺少噗噗】可以快速打开可以分配的噗噗列表。

-点击【道路不通】可以快速打开造路模式。

・手动指派

-现在指派勇者前往建筑时会优先执行该建筑中委托或者心愿相关的故事线

・游戏教程

-游戏右上角添加了游戏内相关机制的说明书，可以查询部分当前游戏机制的简要介绍

（内容持续添加中，欢迎反馈相关问题和信息！）

★其它小型优化

-勇者和噗噗进行战斗时的HP消耗添加了文字描边及跳字动画

-委托版中可进行委托的勇者现在可以点击跳转快速给勇者分配委托

-调整了建筑科技相关的UI及提示显示

-召唤阵勇者的暂停和开启调整为常驻显示

-优化了建造功能中鼠标指引相关的确认和取消的显示样式

●BUG修复

・显示

-优化了部分建筑勇者和噗噗互动时的动画表现

・逻辑

-修复了搬迁过的建筑或拆过路之后勇者错误寻路的问题

-修复了部分情况下删除存档游戏报错的问题

-修复了英雄回帐篷或酒馆时拆除道路导致的一些奇怪的问题