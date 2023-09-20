【V1.0.9原生模式】全新难度推出，更新计划展示

虫友们好！我们最新的【V1.0.9原生模式】版本上线啦！
一起来看看本次更新了些什么内容吧！
（文末有更新计划图，请不要走开）
新增：
1、新增原生模式：天梯奖励较弱（比如属性只加一个箭头），初始进化率无保底，专供硬核玩家进行极限挑战。
2、新增友谊赛的打草选项：勾选后可以为自己的功虫亲自打草。
3、新增捉蟋蟀的教学视频（录制了3段开发者捉蟋蟀的过程），在第一个虫季时可以在日常捉蟋蟀界面中看到。
数值调整：
1、略为提升获得高级别蟋蟀的几率，同时略为降低高级别蟋蟀随机到高属性的概率。综合来看蟋蟀的整体强度和更新前相当（打功虫天梯的级别劣势会有所缓解）。
2、提升成虫突变的概率与效果（将来香薰园玩法开放后，成虫突变的影响会提升）。
3、略为调整字号联赛的其他字号的功虫的强度。
4、将老法师点评事件消耗的行动力从10点改为8点。
5、略为减少一些蟋蟀的触须和尾巴残疾的比例。
6、降低5个成就的达成难度，具体包括：
头像收集者：从累计解锁20个头像改为18个。
头像收藏家：从累计解锁30个头像改为24个。
顶级竞猜专家：从一局10次全猜对改为4次。
故交满天下：从同时拥有40名故友改为30名。
*投桃报李：从一局游戏中收到50只虫友赠送的蟋蟀改为25只。
细节优化：
1、询问是否结交虫友时，如果该虫友的品种特长和现有的某个虫友重复，则能看到提示。
2、新增第13天时的回赠提示，提示玩家后面两天再赠送不会收到回赠。
3、提升“强弱对比”事件对强弱的判断的稳定性。
4、蟋蟀房的“新”标签，从只展示当天获得的蟋蟀，改为展示所有0胜0负的蟋蟀。
5、新增一些新手教学。
修复bug：
1、修复升段教学会卡住的bug。
2、修复老法师点评时偶尔会档次偏低的bug。
3、修复虫师十段后主界面还有红色箭头的bug。
4、修复战斗过长被强行终止时的提示错误。
5、修复通关记录中对友谊赛的参赛次数统计有误的bug。
6、修复使用油浸兜子/迷彩兜子捉蟋蟀时，工具所加的无惊扰次数刷新延迟的bug。
7、修复捉三尾小游戏中虫友的判断准确率tips显示有误的bug。
8、修复某些情况下纳雌效果无效的bug。
9、修复某些情况下成虫突变所加档次不对的bug。
另外，为了让虫友们更直观的看到我们接下来的更新计划，我们做了一个计划图，展示在下方，也会放在商店页中，供玩家们查看！
PS：后续版本都很顶噢，未来请大家多多支持！
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