 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

a guard walks into a tavern update for 18 September 2023

9月19补丁 修复卡死

Share · View all patches · Build 12219236 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、修复了一个会导致游戏彻底卡死的bug（感谢㩕的提醒）
这bug太弱智了，大概就是把英雄开除后还是可以派出去做任务，然后就让游戏完全报错卡死

2、修复了酒馆内掮客开除英雄的报错
不知道啥时候改的代码，把这个功能改崩了

3、优化了酒馆内开除英雄的UI

4、优化了酒馆里的ui层级 （其实更繁琐了但不会误触）

Changed files in this update

a guard walks into a tavern Content Depot 1536471
  • Loading history…
一名卫兵走进了一间酒馆x32 Depot 1536472
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link