9月19补丁 修复卡死

1、修复了一个会导致游戏彻底卡死的bug（感谢㩕的提醒）
这bug太弱智了，大概就是把英雄开除后还是可以派出去做任务，然后就让游戏完全报错卡死
2、修复了酒馆内掮客开除英雄的报错
不知道啥时候改的代码，把这个功能改崩了
3、优化了酒馆内开除英雄的UI
4、优化了酒馆里的ui层级 （其实更繁琐了但不会误触）
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1、修复了一个会导致游戏彻底卡死的bug（感谢㩕的提醒）
这bug太弱智了，大概就是把英雄开除后还是可以派出去做任务，然后就让游戏完全报错卡死
2、修复了酒馆内掮客开除英雄的报错
不知道啥时候改的代码，把这个功能改崩了
3、优化了酒馆内开除英雄的UI
4、优化了酒馆里的ui层级 （其实更繁琐了但不会误触）
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