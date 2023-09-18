更新公告：
教程中的吸血鬼太过强力，已经削弱，接下来是更新内容
1.趁着大家睡觉的时间，可恶盗宝弟棉森尽然又去偷盗了一些铁块，我想我或许可以用这些铁块打造成什么工具。
盗宝弟棉森新增掉落/铁块
2.经济大风暴来临，普通的怪物被生活所逼！它们现在常常出门拾取木材，用来做日常的燃料。
现在普通怪物新增掉落/木材
3.神秘之门的虫洞更加强烈，我好像从里面看见了从未见过的地方。不过我好像没看见里面有宝箱，不过里面闪闪发光的石头好像藏着什么神秘的好玩意！
新增神秘之门场景：宝石镇
4.艾米莉·甜柔弱的双手好像并不能直接敲开闪闪发光的石头，她想敲开这些石头应该需要一把趁手的工具。
新增闪闪发光的石头掉落神秘碎片
我想我应该可以用神秘的碎片合成一些什么东西
5.神秘之地的暴躁三兄弟不在适用卡存档，现在暴躁三兄弟死亡后会自动存档
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只管战斗 Unorthodox game update for 18 September 2023
比小型更新大一点点的更新！
更新公告：
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