比小型更新大一点点的更新！

更新公告：

教程中的吸血鬼太过强力，已经削弱，接下来是更新内容

1.趁着大家睡觉的时间，可恶盗宝弟棉森尽然又去偷盗了一些铁块，我想我或许可以用这些铁块打造成什么工具。

盗宝弟棉森新增掉落/铁块

2.经济大风暴来临，普通的怪物被生活所逼！它们现在常常出门拾取木材，用来做日常的燃料。

现在普通怪物新增掉落/木材

3.神秘之门的虫洞更加强烈，我好像从里面看见了从未见过的地方。不过我好像没看见里面有宝箱，不过里面闪闪发光的石头好像藏着什么神秘的好玩意！

新增神秘之门场景：宝石镇

4.艾米莉·甜柔弱的双手好像并不能直接敲开闪闪发光的石头，她想敲开这些石头应该需要一把趁手的工具。

新增闪闪发光的石头掉落神秘碎片

我想我应该可以用神秘的碎片合成一些什么东西

5.神秘之地的暴躁三兄弟不在适用卡存档，现在暴躁三兄弟死亡后会自动存档

有任何疑问/BUG反馈/体验不佳请添加官方交流群：327097494