一、更新全新的隐藏任务线
1、玉龙山的扶桑人
造访包打听，查找线索，探寻扶桑人入侵东夷的真相。
1）新增扶桑人相关隐藏侠义事件。
2）新增秘境：望海崖（50级）。
3）新增相关成就项：出海蛟龙、不见天日。
4）新增相关绝品装备。
5）新增若干杂物、秘境信物道具。
2、落花沉梦
造访包打听，一步步解开东夷剑客林何与梨珞之间的故事。
1）新增落花沉梦故事相关隐藏侠义事件。
2）新增秘境：落花沉梦（50级）。
3）新增相关成就项：醒梦之人、踏梦归。
4）新增相关绝品装备、落花沉梦绝品套装。
5）新增若干任务物品、杂物以及秘境信物道具。
二、游戏优化
1、新增一个新的秘境难度：天字号秘境。
1）当少侠以十倍出价开启秘境时，有几率会开出“天”字号难度秘境。
2）天字号秘境的难度“较高于”甲字，且掉率“大幅度高于”甲字。
2、职业优化
1）优化了刀客技能“雷霆斩”的攻击属性，现在雷霆斩是“物、法”双攻效果了。
2）优化了刀客连招“连斩”的攻击属性，现在连斩是“物、法”双攻效果了。
3）优化了刀客绝学“狂龙斩”的攻击属性，现在狂龙斩是“物、法”双攻效果了。
4）优化了刀客绝学“震山河”的攻击属性，现在震山河是“物、法”双攻效果了。
5）优化了刀客连招“碎灵”的基础物理攻击，上调。
3、掉率提升
1）优化了一阶绝品武器核心材料“火凰晶、玄璜珠、太阴冰魄”的掉率，大幅度提升。
2）优化了一阶绝品戒指核心材料“炽凰石、雷麟石、龙髓石”的掉率，大幅度提升。
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