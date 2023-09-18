2023年9月18日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
剧本设置功能
●剧本开始新增可以设置武将是否携带战法，选择否则剧本为真实模式，战斗主要靠武将和士兵的配置
战斗功能
●修复了部分因为技能导致的闪退
功能优化和修复
●优化数据读取，优化了界面卡顿
●外地入侵减少治安值按照军团人数多少来
●贼寇不再受补给效果影响，贼寇数量按照城市人口数量生成，最高3只部队，发生民乱城市人口直接减少30%
●放黜武将会显示武将宝物数
●可以再设置中设置回合结束弹框提示开关
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2023年9月18日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
剧本设置功能
●剧本开始新增可以设置武将是否携带战法，选择否则剧本为真实模式，战斗主要靠武将和士兵的配置
战斗功能
●修复了部分因为技能导致的闪退
功能优化和修复
●优化数据读取，优化了界面卡顿
●外地入侵减少治安值按照军团人数多少来
●贼寇不再受补给效果影响，贼寇数量按照城市人口数量生成，最高3只部队，发生民乱城市人口直接减少30%
●放黜武将会显示武将宝物数
●可以再设置中设置回合结束弹框提示开关
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