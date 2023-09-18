2023年9月18日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

剧本设置功能

●剧本开始新增可以设置武将是否携带战法，选择否则剧本为真实模式，战斗主要靠武将和士兵的配置

战斗功能

●修复了部分因为技能导致的闪退

功能优化和修复

●优化数据读取，优化了界面卡顿

●外地入侵减少治安值按照军团人数多少来

●贼寇不再受补给效果影响，贼寇数量按照城市人口数量生成，最高3只部队，发生民乱城市人口直接减少30%

●放黜武将会显示武将宝物数

●可以再设置中设置回合结束弹框提示开关