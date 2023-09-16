2023.09.17 第2次更新公告

1.修复未关注弟子私自结婚问题
2.修复可以修改其他势力角色名称的问题
3.修复登录可能异常进入不了的问题
4.修复师徒和弟子拜师错乱问题
5.修复一些事件错误和不合理问题
预告更新（近期更新，非今晚）：
商店自动购买、
委任支持一键复制、
攻打支持一键上人、
生活职业支持自动晋级、
小绿瓶灵液支持更多数量一次性使用
商店增加更多数量种类道具购买
海域大赛增加筑基丹、紫府丹、结金丹、结婴丹等炼制材料奖励等
由于接下来部分内容制作和优化周期较长，接下来的更新频率将会放缓，感谢各位道友的支持。
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