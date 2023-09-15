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修仙家族模拟器 update for 15 September 2023

2023.09.15 第3次更新公告

Share · View all patches · Build 12200199 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.调整圣人师、大梦几千秋为紫色天赋并且降低出现几率
2.调整破障丹道具售卖价格更高
3.调整商店每10年刷新次数增加为5次
4.调整血脉继承规则修改为血脉数值大于0则会继承
5.调整弟子招募得规则修改为或，只需要满足任意条件即可招募弟子
6.优化一键升级建筑增加灵植堂，镇妖堂等可快速升级
7.优化商店提醒珍惜道具时增加end建确定刷新
8.修复镇妖堂勾选后出现错误选择海兽的情况
9.麒麟子出生时不在出现白眼狼，二五仔等天赋
10.招募弟子的时候可以查看悟性或资质
11.修复开局天赋导致体质冲突的问题
12.修复一些特殊分辨率下屏幕窗口化后右下角点击不到的问题

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot Depot 2013242
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SteamDB Unknown Depot Depot 2013243
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