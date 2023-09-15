2023.09.15 第3次更新公告

1.调整圣人师、大梦几千秋为紫色天赋并且降低出现几率

2.调整破障丹道具售卖价格更高

3.调整商店每10年刷新次数增加为5次

4.调整血脉继承规则修改为血脉数值大于0则会继承

5.调整弟子招募得规则修改为或，只需要满足任意条件即可招募弟子

6.优化一键升级建筑增加灵植堂，镇妖堂等可快速升级

7.优化商店提醒珍惜道具时增加end建确定刷新

8.修复镇妖堂勾选后出现错误选择海兽的情况

9.麒麟子出生时不在出现白眼狼，二五仔等天赋

10.招募弟子的时候可以查看悟性或资质

11.修复开局天赋导致体质冲突的问题

12.修复一些特殊分辨率下屏幕窗口化后右下角点击不到的问题