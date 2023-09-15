《蜀山：初章》第四次数据互通公告

各位道友：

大家好，我们目前在多个渠道收到大侠们反馈服务器人少的情况，也感受到玩家的迫切需求。为了保护游戏生态，让大家可以更好的游玩，我们决定9月21号进行蜀山第四次数据互通，数据互通期间将停服，以下是数据互通详细情况，请各位道友查看：

一、老数值互通一服、互通二服合并，涉及的服务器有：

原互通一服（1服峨眉问月、3服五台剑影）

原互通二服（2服青城正道、4服九华禅境、5服百兽蛮踪、6服巫山夜雨、7服东海惊涛、8服千里百漠）

二、新数值9-11服合并，涉及的服务器有：

9服万佛金塔

10服云灵风月

11服千石巨林

合服将清空各宗门已占领的据点。请各位道友在百族逐鹿玩法中重新占领。

【合服维护补偿】

合服维护补偿：（绑定）铜币25888 （绑定）补天丹1

感谢各位道友的支持，我们会加紧开发进度，敬请期待新资料片《北海陷空岛》的开发。更多内容大家可以持续关注我们的爆料，请大家多多期待。蜀山项目组将持续优化产品，带给大家更好的体验！

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《蜀山：初章》重楼工作室

2023年9月15日