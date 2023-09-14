2023.09.14 第2次更新公告

1.调整普通模式、修仙模式、天谴模式分别完成统一任务岛屿数为50座、200座、500座，完成后结算可获得功德

2.神秘商铺增加标签分类，方便选择购买

3.修复每次重新读档自动存的问题

4.修复神秘商铺点击可能导致直接购买的问题

5.修复赏赐弟子时会自动使用一次的问题

6.优化种子界面升级灵田没有优先升级空田的问题

7.修复屏蔽指引任务后在开启岛屿内没有任务显示的问题

8.修复法术神通调整排序后升级会变动问题

9.修复主修功法前置学习条件问题，后续功法可直接学习

10.修复获得启灵的装备会自动孕养的问题，统一调整为不孕养

11.修复族长任务，提前达到境界，完成不了的问题（新档可过）

12.修复所有界面点击空格会记录上一次操作的问题，岛内岛外不打开界面空格将暂停游戏

13.修复补心诀道心突破几率错误的问题

14.修复部分成就错误问题

15.修复大胃王天赋丹毒上限生效错误问题