1.调整普通模式、修仙模式、天谴模式分别完成统一任务岛屿数为50座、200座、500座，完成后结算可获得功德
2.神秘商铺增加标签分类，方便选择购买
3.修复每次重新读档自动存的问题
4.修复神秘商铺点击可能导致直接购买的问题
5.修复赏赐弟子时会自动使用一次的问题
6.优化种子界面升级灵田没有优先升级空田的问题
7.修复屏蔽指引任务后在开启岛屿内没有任务显示的问题
8.修复法术神通调整排序后升级会变动问题
9.修复主修功法前置学习条件问题，后续功法可直接学习
10.修复获得启灵的装备会自动孕养的问题，统一调整为不孕养
11.修复族长任务，提前达到境界，完成不了的问题（新档可过）
12.修复所有界面点击空格会记录上一次操作的问题，岛内岛外不打开界面空格将暂停游戏
13.修复补心诀道心突破几率错误的问题
14.修复部分成就错误问题
15.修复大胃王天赋丹毒上限生效错误问题
修仙家族模拟器 update for 14 September 2023
2023.09.14 第2次更新公告
1.调整普通模式、修仙模式、天谴模式分别完成统一任务岛屿数为50座、200座、500座，完成后结算可获得功德
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
- Loading history…
Changed files in this update