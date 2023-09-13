9月13日第3次更新内容

1.增加设置内可以屏蔽整个事件聊天栏的功能

2.增加装备修理功能，可以为指定装备直接进行修理

3.优化丹药的丹毒，降低丹药三分之一丹毒效果

4.优化灵田种植功能，在种子页面增加快速升级灵田功能

5.优化藏经阁自动赏赐界面双击可以直接确认

6.优化教学模式下默认选择天灵根选项

7.教学模式、普通模式增加特殊事件可获得额外奖励，降低新手开局难度

8.屏蔽礼包码功能，由于该功能不太符合端游特性因此取消，部分筑基丹和九龙丹奖励可在背包新手礼包中直接获取

9.开局家族选项增加筑基丹获得，可以选择自带筑基丹开局

10.仓库界面增加自动赏赐按钮，方便玩家快捷进行赏赐设定

11.去掉新手指引任务中弟子游历的任务，可直接完成

12.取消筑基大圆满以后自动保存的设定，修士的突破后虽然不会自动保存，但是筑基几率还是不可以通过反复读档来突破

13.取消开启宝箱自动保存的设定，整个游戏中只保留几大法宝的结果会自动保存，其他全部取消

14.修复升仙大会会出现家族弟子的问题

15.修复元气丹相关丹药的事件描述错误

16.修复弟子穿戴装备可能会卸下的问题

17.修复编辑职位名称后切换到其他界面没有显示修改的问题

18.修复岛屿任务错误统计的问题

19.增加学习魔修功法的弟子入魔相关事件内容

感恩所有的道友，如果有手游版过来的道友一定会记得我们才开始上taptap的时候版本是多么粗糙，是多么简陋，请大家相信，我们的游戏一定会变的更好的