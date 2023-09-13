铁掌帮高调现世~精进武学系统，阴阳化劲系统来袭！

碧海潮生怀旧版又更新啦！本次更新主打一个减负，请各位看官阅读如下的更新内容，大多都是围绕减轻负担或是提升游玩效率的哦！

【V3.3.4更新内容】

1.灵物进阶可选择特定目标了！

2.降低特殊暗器玉峰针的合成条件；

3.将绝招设置禁止的数量提升为20个；

4.击杀带法宝的特殊恶人可获得他的法宝！

5.新增阴阳属性攻击系统，可通过内功化劲改变阴阳属性；

6.新增武学精进系统，可对当前武学的深层次精研，大幅增强实力！

7.新增江湖门派铁掌帮以及铁掌山，铁掌峰等相关武学，场景和人物；

8.降低妖丹进化所需贡献；提升妖丹进化成功率；大幅降低进化失败后的回退概率；

9.降低收集气息难度和突破瓶颈难度，大幅降低日常任务难度；调整捕快除恶难度。

吼吼~铁掌帮来啦！招牌武学【铁掌】总评绝！从此降龙十八掌黯然走下神坛！废话不多说，请看图！



铁掌山的入口也是很形象哦，像一个巴掌，呵呵！



铁掌帮的入口标志，威武的铁掌！



那么，铁掌帮都有哪些成员呢，首先是老帮主，上官剑南！





然后是现任帮主，裘千仞！



还有可爱的妹子，完颜萍~



什么？没看错吧，铁掌山也有灵石，爱了爱了！练气又有着落了！



最后是本次更新的重点之一：武学精进系统！这可是中后期提升实力的重要手段哦！



此外，还有阴阳化劲系统等待您的摸索，快点打开碧海潮生怀旧版尽情游玩吧！