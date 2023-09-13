《后汉稽异录》V0.952、V0.953小型更新

【剧情】重制了「小沛之战」。

【剧情】部分重制了「秭归救援战」。

【剧情】扩充了某些战场事件。

【剧情】补全、扩充了某些关卡中间的剧情。

【功能】优化了部分UI。

【功能】增加显示了部分隐藏数值。

【补完】补全了术语解说。

【补完】更新了部分敌军的特性/装备。

【补完】修改了「陷阵」特性的效果。

【补完】修改了部分关卡的地图。

【修正】修正了「小沛之战」对话失效的错误。