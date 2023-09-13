测试分支紧急修复：23-9-13

优化调整：
1.调整功法正逆练阴阳周天法中两个特效说明文本的前后顺序，以避免理解上的歧义
2.调整补充Tips中反震威力的文本
修复错误：
1.修复在野外无法看到产业中正在制造状态的BUG
2.修复奇遇相关的过月通知时相关人物显示界面出现但为空的BUG
3.修复自动施展增幅后，仍可点击施展增幅按钮的BUG
4.修复关闭自动战斗时，仍有可能自动施展增幅的BUG
5.修复暂停时预约功法会随选项清除当前护体的BUG
6.修复在商店出售有毒无毒混合堆叠物品时可能报错的BUG
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1.调整功法正逆练阴阳周天法中两个特效说明文本的前后顺序，以避免理解上的歧义
2.调整补充Tips中反震威力的文本
1.修复在野外无法看到产业中正在制造状态的BUG
2.修复奇遇相关的过月通知时相关人物显示界面出现但为空的BUG
3.修复自动施展增幅后，仍可点击施展增幅按钮的BUG
4.修复关闭自动战斗时，仍有可能自动施展增幅的BUG
5.修复暂停时预约功法会随选项清除当前护体的BUG
6.修复在商店出售有毒无毒混合堆叠物品时可能报错的BUG
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