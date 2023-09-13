测试分支紧急修复：23-9-13

优化调整：

1.调整功法正逆练阴阳周天法中两个特效说明文本的前后顺序，以避免理解上的歧义

2.调整补充Tips中反震威力的文本

修复错误：

1.修复在野外无法看到产业中正在制造状态的BUG

2.修复奇遇相关的过月通知时相关人物显示界面出现但为空的BUG

3.修复自动施展增幅后，仍可点击施展增幅按钮的BUG

4.修复关闭自动战斗时，仍有可能自动施展增幅的BUG

5.修复暂停时预约功法会随选项清除当前护体的BUG

6.修复在商店出售有毒无毒混合堆叠物品时可能报错的BUG