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修仙家族模拟器 update for 13 September 2023

9月13日第2次更新

Share · View all patches · Build 12177445 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.增加设置内可以屏蔽整个事件聊天栏的功能
2.优化工作中的弟子头像也可以被点击
3.教学模式和普通难度模式将修改为可直接开启
4.修复部分法神神通描述错误
5.战报里东西多了以后不能下滑的问题
6.修复图鉴内部分异像错误问题
7.修复部分灵植食用错误提醒的问题
8.优化生产建筑推荐功能，增加低级物品推荐
9.修复隐藏天赋打不开显示的 问题
10.优化商铺出售道具列表增加滑动条
11.修复在主界面按esc会黑屏的问题
12.优化新手引导任务必须占领小岛的问题
今晚第三次预告，今晚11点将再次更新，将全面取消自动存档限制，优化灵田种植，增加魔修相关功法的事件内容等

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot Depot 2013242
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SteamDB Unknown Depot Depot 2013243
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