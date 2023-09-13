《古剑奇谭网络版 海外版》9月14日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年9月7日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次例行维护，更新内容如下：

☆商城更新

通宝商城上新：

>>全新【天衣·雾影婵娟】





通宝商城上架全新天衣外装【天衣·雾影婵娟】，附赠外观动作【流云绰月】，账号下同体型共享。

>>首款自由调色披风【天衣·风露下】

通宝商城上架首款可自由调色披风【天衣·风露下】。

积分商城上新：

挂饰【霜毫雪辉】、【广寒夜沉】、【捣药秋吟】永久上架积分商城。

☆秘境调整

“玉轮铃音”版本秘境预告：

天录馆、四海天狱的【豪侠】难度将在2023年10月8日中午12时开启。

四象幻域·肃纪坛、四象幻域·幻剑古祠的【困难】难度将在2023年10月12日中午12时开启。

四象幻域·昔年殿、四象幻域·共工九印的【普通】难度，以及对应区域的剧情线，将在2023年9月14日中午12时开启，【体验】难度将在2023年9月17日中午12时开启。

四象幻域·昔年殿、四象幻域·共工九印的【困难】难度将在2023年10月19日中午12时开启。

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年9月14日