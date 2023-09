Big thanks to Billy1Kirby for alot of these, and our other early testers for the rest! More fixes to come (fix for the cash glitch coming TONIGHT)

-Fixed Date background not loading properly

-Fixed Y sort in office breakroom

-Fixed Hud tooltip error

-Moved Anchor from room 16 to 17

-Fixed Frozen Pizza Dialogue

-Fixed Gamer Nightmare Layer 1 quest

-Fixed Boxes in Oakwood Hallway

-Fixed Y Sort issue in Nightmare Room 10 w/ Lamp Cat