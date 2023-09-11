1，在第三关妖鬼中现在有几率遇见“金色封印柱”，解除封印后会召唤更强大的妖鬼，击杀后必定掉落“传说”或“圣物”武器。
2，现在最终妖鬼的武器掉落几率更高。
3，优化了新手教程，几乎删掉了所有废话，现在更加“只管战斗”
4，新增第二关以后的妖鬼神秘材料掉落
5，经过不懈努力，现在神秘材料可以用来升级圣物武器为神武武器！
6，装备颜色简单说明
白色＝普通
蓝色＝稀有
粉色＝神器
金色＝传说
青色＝圣物
红色＝神武
只管战斗 Unorthodox game update for 11 September 2023
让我们来看看添加了什么新玩意
1，在第三关妖鬼中现在有几率遇见“金色封印柱”，解除封印后会召唤更强大的妖鬼，击杀后必定掉落“传说”或“圣物”武器。
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