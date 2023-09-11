来吧！克苏鲁修仙《浮生箓2：九九行歌》新版本”天南秘境”现已更新

由心流工作室开发的修仙沙盒游戏《浮生箓2：九九行歌》现已发布了新的版本”天南秘境”，揭晓了新的克苏鲁修仙元素的大地图、新境界、抢夺灵气玩法、全新主线支线以及新的BOSS。

Steam页面:

https://store.steampowered.com/app/1934080/2_Floating_Life_2/

一、全新大地图——天南秘境

在新版本中，玩家将解锁第三号大地图天南秘境。这里充满了克苏鲁修仙的元素，带来了全新的探索体验。在天南秘境中，玩家可以体验到各种独特的环境和有趣的挑战。



二、新境界——化神、炼虚

新版本中，玩家将会解锁全新的境界化神、炼虚。通过此境界，玩家可以进一步提升自身的实力，达到前所未有的高度。化神、炼虚将为玩家带来全新境界体验，渡雷劫，化元神，一起来修仙。



三、新玩法——抢夺灵气

在新版本中，抢夺灵气的玩法将给玩家提供更多的挑战和乐趣。玩家需要在战斗中运用策略和NPC抢夺灵气，体验修仙世界的境界碾压和修仙的残酷，资源匮乏的环境下，只有少数人可修成正道。



四、全新大妖兽——程星剑

在新版本中，全新的大妖兽——程星剑将登场。与之战斗将是一次极具挑战性的试炼，玩家需要充分利用自己的策略和灵力来对抗这个强大的敌人，更多新的大妖兽，等你来体验。



五、新主线与支线——天南秘境剧情

在新版本中，全新的主线任务和支线任务将为玩家提供更多的探索和挑战。通过完成这些任务，玩家可以深入了解《浮生箓2：九九行歌》的世界观和故事。



六、新养成——天赋系统用

在新版本中，全新的天赋系统，道友可以体验到各式各样的天赋加点。



七、新玩法——拍卖行

在新版本中，各大城镇增加了各种奇珍异宝，等道友来探索。



《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.39版本更新公告

一．新增功能

1.新增三号图天气

2.部分城镇新增拍卖行建筑与拍卖行玩法

3.新增灵果功能，可通过灵果增加灵根与资质

4.新增天赋功能

5.创角新增特性选择

6.新增化神期与炼虚期技能

7.新增技能学习灵根与资质要求

8.新增宗门建筑可产出灵气丹

二．功能优化

1.优化了新手学习卷云诀的门槛

2.修改了部分装备的数值

3.优化了部分tips的显示位置

4.优化了图鉴跳转小地图的功能

5.优化了月结提醒

6.优化了杂货铺和万卷坊的显示方式

7.优化了炼丹坊丹药tips的显示

8.优化了多目标技能的提示

9.优化了战斗中敌方信息的提示

三．Bug修复

1.修复了震江谷神秘商人异常的问题

2.修复了月结影响巡逻怪的问题

3.修复了部分任务无法进行的问题

4.修复了符愚山采集掉落异常的问题

5.修复了图鉴显示异常的问题

6.修复了部分buff效果不正确的问题

7.修复了丹方显示不全的问题

想要了解本作更多信息的玩家可以通过加入游戏官方群：805254230，及时掌握《浮生箓》系列作品最新动态，与制作组成员进行实时互动，反馈游玩过程中遇见的卡点问题，并提出您的宝贵意见和建议。

《浮生箓2：九九行歌》新版本天南秘境,将带给大家全新的探索体验和挑战，来吧，一起克苏鲁修仙！