版本号0.0.7.19更新

版本号0.0.7.19

2023年9月9日

[color=yellow]优化[/color]

1.因前版本土地增加，故再次将神国新探索位面资源储量[color=blue]提高1倍[/color]。

2.领袖相关属性科技的成长系数从[color=yellow]3[/color]调整至[color=blue]5[/color]。

3.现在创建部族时，如果处于分组显示，会自动将编组编于该分组。

4.维修灵艇的维修技能系数由[color=yellow]240%[/color]调整至[color=blue]300%[/color]。

[color=yellow]修复[/color]

1.优化了神迹巨构建造代码，修复了异常消耗与显示问题。

2.修复了神迹巨构文字的显示错误。

3.修复了部分贸易订单完成后无法刷新的问题。

4.修复了主菜单界面的显示异常问题。

"文字版戴森球+硬核太空放置"《星际工业国》

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《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。

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