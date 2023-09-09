香肠派对9月9日更新说明

Hi，香肠岛民们好，很高兴能在Steam平台上和大家相遇，本次更新中修复了以下问题：

修复了部分玩家反馈的因启动路径问题导致的游戏无法登陆的问题

感谢大家对游戏的反馈，我们会继续收集并及时修复大家遇到的BUG、闪退、无法登陆等问题，第一时间为大家修复问题，希望大家能够喜欢并支持香肠派对，祝大家玩得开心！

——香肠派对项目组