《后汉稽异录》V0.95更新

颇有玩家反映看不到隐藏数值（不过「隐藏数值」这个名字也表明了我本意是不让它显示出来，毕竟游戏内需要量化但现实中从来没有所谓的「民心指标」云云），so，据点现在将显示民心的大体数值，分为三档：

高民心：



中民心：



低民心：



今后将视情况看看其他隐藏数值该如何显示，同时我也在尝试拓展这些隐藏数值相关的玩法。

此外，部分不合理的敌军数值被加以调整（首当其冲的大概是袁谭，魅力被砍20点）。

————2023/09/09—————

【版本号】V0.95

【剧情】部分重制了「邯郸之战」「邺城之战」。

【剧情】扩充了某些战场事件。

【剧情】扩充了某些据点事件。

【功能】若战后荀彧未败退，民心将依据其好感度而增加。

【功能】购买军粮时现在将消耗民心。

【补完】【MOD包】补全头像。

【补完】增加了「仓库」相关的提示。

【补完】优化了部分UI。

【补完】优化了部分说明文字。

【补完】更新了部分敌军的主/弱属性/数值。

【修正】更新了术语解说。

【平衡】上调了「太平清领书」的效果。

【平衡】下调了「石弹包」「大石弹包」的价格。

【平衡】调整了部分敌军的兵种。

【修正】修正了「太平清领书」失效的错误。

【修正】修正了部分特性失效的错误。

【修正】修正了高难度下吕布AI失常的错误（。

【系统】系统脚本更新至1.286。