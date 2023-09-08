无尽战线 Infinity War正式版更新

1、战斗界面支持公告跑马灯显示
2、物品弹出栏支持快速关闭
3、上阵最多支持2个相同的部队上阵
4、竞技场优化（详情看文档）：
——竞技场挑战次数购买新增道具购买，使用后竞技场挑战次数+5
——竞技场挑战次数价格降低，每次购买获得的竞技场次数+5
——竞技场当前可挑战位置调整，调整为10个
——新增竞技场排名商店
——优化竞技场机器人排布规则
——战斗失败CD去除
5、部队新增升星增加上阵光环属性
6、将领新增升星增加佩戴光环属性
7、装备系统套装显示规则优化
8、新增王牌先锋奖励功能
9、新增关卡等级限制
10、军团战新增跨服信息处理
11、神秘军火商新增前往按钮功能
12、任选箱子显示规则优化
13、征服之路：
——奖励箱子新增折扣显示
——征服之路匹配规则修改为跨服数据，会匹配跨服玩家
14、去除装备系统、超武系统的战力显示
15、将领系统的战力显示修改为评分系统
16、部队营地派遣规则修改：
——部队营地第一个格子修改为10级开启
——只能派遣SS+及以下部队
——归队时有概率获得派遣的成品部队
17、血战到底修改：
——排行榜修改为周排行，奖励提高
18、反叛军新增跳过功能
19、时空远征功能新增首次掉落功能
20、争霸赛修改：
——下注美元修改为钻石
——下注次数4次修改为2次
——争霸赛冠军和亚军新增军团大红包奖励，可全军团抢红包
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