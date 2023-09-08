2023年9月7日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
新功能
●新增关押俘虏武将：关押武将会自动进入离军团最近的城池
●关押中的武将可以进行登庸、处决、放走等操作，在人事操作中操作
●关押中的武将武力和智力高低会影响越狱的概率
武将系统优化
●全部优化招募、探索人才等行为中的判断，优化了判断血缘、兄弟、关系等参数
●如果斩杀的目标有血缘、兄弟等关系，血缘、兄弟会开始厌恶
防守部队判断
●如果守城方部署正规军的金钱不足，则会判断预备兵转化为乡勇民兵参加战斗，乡勇民兵类型士兵战斗力会比较差。
探索系统调整
●探索目标调整为只可操作空城和势力所占城市
●优化了探索的判断公式
●探索所有特殊事件重新制作，增加了大量故事和选项（现在还不完善）
功能优化和修复
●系统中新增制作人员和特别鸣谢测试感谢名单
●武将建言系统暂时移除，后续会更新新的表现方式
●优化了建筑物的弹出提示
●修改了登庸武将的逻辑
●新增关于州城的新TIPS
●修复了武将库宝物不能点击排序
●修复了县城官员的专长没显示出来的问题
●新增城市UI上显示出现的灾害的显示图标
●武将库和资料增加显示职位
●右侧城市显示图标修改，县城改成类型图标
●新增了城市数值某满时TIPS提醒
●修改TIPS的点击逻辑，现在为打开信息弹框
●修复了调度人才显示的最后一列错误
战斗功能
●修复了AI行动的报错
●修复了军团战斗无法被拖出的问题
●修复了城墙数值对城墙弓箭手攻击力影响不对的问题
Changed files in this update