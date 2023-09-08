2023年9月7日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

新功能

●新增关押俘虏武将：关押武将会自动进入离军团最近的城池

●关押中的武将可以进行登庸、处决、放走等操作，在人事操作中操作

●关押中的武将武力和智力高低会影响越狱的概率

武将系统优化

●全部优化招募、探索人才等行为中的判断，优化了判断血缘、兄弟、关系等参数

●如果斩杀的目标有血缘、兄弟等关系，血缘、兄弟会开始厌恶

防守部队判断

●如果守城方部署正规军的金钱不足，则会判断预备兵转化为乡勇民兵参加战斗，乡勇民兵类型士兵战斗力会比较差。

探索系统调整

●探索目标调整为只可操作空城和势力所占城市

●优化了探索的判断公式

●探索所有特殊事件重新制作，增加了大量故事和选项（现在还不完善）

功能优化和修复

●系统中新增制作人员和特别鸣谢测试感谢名单

●武将建言系统暂时移除，后续会更新新的表现方式

●优化了建筑物的弹出提示

●修改了登庸武将的逻辑

●新增关于州城的新TIPS

●修复了武将库宝物不能点击排序

●修复了县城官员的专长没显示出来的问题

●新增城市UI上显示出现的灾害的显示图标

●武将库和资料增加显示职位

●右侧城市显示图标修改，县城改成类型图标

●新增了城市数值某满时TIPS提醒

●修改TIPS的点击逻辑，现在为打开信息弹框

●修复了调度人才显示的最后一列错误

战斗功能

●修复了AI行动的报错

●修复了军团战斗无法被拖出的问题

●修复了城墙数值对城墙弓箭手攻击力影响不对的问题