增加势力列览可查看其他势力关系的功能；

增加宝物列览可查看其他势力宝物和全部势力宝物的功能；

优化伏兵策略，增加可能出现被动识破的情况；

修复武将详情中地图势力颜色不准确的问题；

修复武将头像可能出现的空白问题;

修复飞燕营可能出现的未能攻击敌人的问题；

修复结盟时可能出现的目标为自己势力的问题；

修复提案中“探索”武将不是最优人选的问题；

修复提案中“登庸”外族武将的问题；

修复溅射可能出现的因破城而产生的问题；

取消自创武将编辑头像时服装和帽子的“文武”限制；