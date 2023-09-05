1.修复幻影大道偶尔会导致游戏卡死的bug
2.修复长按普通攻击有时候不会生效的bug
3.修复有些时候无法暴击的bug
4.修复幻影大道位移卡死的bug。
5.修复【太极】不会消耗充能值的bug。
6.修复【阴阳神霄雷】会额外消耗阴阳值的bug
7.修复【雷之大道】叠加层数异常的bug
8.修复取消经脉加点时会额外获得精粹的bug
9.修复了【杀戮大道】招式生命值会超过上限的bug
10.修复了【战国策】会被【土之大道】移除的bug
11.修复了鼠标指针偶尔会错位的bug
12.修复了【木之大道】木甲异常的bug
13.修复了【风雨雷霆】伤害判定区域移除的bug
14.新增地阶招式【涛雷疾风】——雷之大道，风之大道，水之大道
15.新增仙道招式【极光穿云枪】——雷之大道，金之大道，幻影大道
16.新增武器【太极】
17.新增武器【元始】
18.新增【幻影大道】4层效果
19.武器【起源】属性略微下调
20.武器【血海】获得提升，触发无敌时将恢复同等的生命值。
21.【万魂千引】的伤害比例降低。
22.【冰封瞬身斩】伤害判定范围变大，更容易命中目标了。
23.武器【冥霜】普攻伤害增强
Haishan update for 5 September 2023
9月5日更新日志
1.修复幻影大道偶尔会导致游戏卡死的bug
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update