1.修复幻影大道偶尔会导致游戏卡死的bug

2.修复长按普通攻击有时候不会生效的bug

3.修复有些时候无法暴击的bug

4.修复幻影大道位移卡死的bug。

5.修复【太极】不会消耗充能值的bug。

6.修复【阴阳神霄雷】会额外消耗阴阳值的bug

7.修复【雷之大道】叠加层数异常的bug

8.修复取消经脉加点时会额外获得精粹的bug

9.修复了【杀戮大道】招式生命值会超过上限的bug

10.修复了【战国策】会被【土之大道】移除的bug

11.修复了鼠标指针偶尔会错位的bug

12.修复了【木之大道】木甲异常的bug

13.修复了【风雨雷霆】伤害判定区域移除的bug

14.新增地阶招式【涛雷疾风】——雷之大道，风之大道，水之大道

15.新增仙道招式【极光穿云枪】——雷之大道，金之大道，幻影大道

16.新增武器【太极】

17.新增武器【元始】

18.新增【幻影大道】4层效果

19.武器【起源】属性略微下调

20.武器【血海】获得提升，触发无敌时将恢复同等的生命值。

21.【万魂千引】的伤害比例降低。

22.【冰封瞬身斩】伤害判定范围变大，更容易命中目标了。

23.武器【冥霜】普攻伤害增强