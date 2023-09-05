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Haishan update for 5 September 2023

9月5日更新日志

Share · View all patches · Build 12111850 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.修复幻影大道偶尔会导致游戏卡死的bug
2.修复长按普通攻击有时候不会生效的bug
3.修复有些时候无法暴击的bug
4.修复幻影大道位移卡死的bug。
5.修复【太极】不会消耗充能值的bug。
6.修复【阴阳神霄雷】会额外消耗阴阳值的bug
7.修复【雷之大道】叠加层数异常的bug
8.修复取消经脉加点时会额外获得精粹的bug
9.修复了【杀戮大道】招式生命值会超过上限的bug
10.修复了【战国策】会被【土之大道】移除的bug
11.修复了鼠标指针偶尔会错位的bug
12.修复了【木之大道】木甲异常的bug
13.修复了【风雨雷霆】伤害判定区域移除的bug
14.新增地阶招式【涛雷疾风】——雷之大道，风之大道，水之大道
15.新增仙道招式【极光穿云枪】——雷之大道，金之大道，幻影大道
16.新增武器【太极】
17.新增武器【元始】
18.新增【幻影大道】4层效果
19.武器【起源】属性略微下调
20.武器【血海】获得提升，触发无敌时将恢复同等的生命值。
21.【万魂千引】的伤害比例降低。
22.【冰封瞬身斩】伤害判定范围变大，更容易命中目标了。
23.武器【冥霜】普攻伤害增强

Changed files in this update

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