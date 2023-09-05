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自在逍遥：风起(Tales of TianYuan Dynasty) update for 5 September 2023

9月5日更新说明

Share · View all patches · Build 12111063 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

一、BUG修复
1、修正第三章支线任务“人间美味”中存在错别字的问题。
2、修复成就项“珠光宝气”无法完成的问题。
3、修复刀客连招“碎灵”偶尔无法触发的问题。

二、技能优化
1、优化了刀客连招“连斩”的基础伤害值，上调。
2、优化了刀客连招“反击”的基础伤害值，上调。
3、优化刀客连招“碎灵”的基础伤害值，上调，并优化了回蓝效果，上调。
2、优化了刀客技能“蓄力斩”的基础伤害值，上调。
3、优化了刀客技能“疾风斩”的流血伤害值，上调。
4、优化了刀客技能“守御势”的基础伤害值，上调。
4、优化了刀客绝学“震山河”的基础伤害值，上调。
5、优化了刀客技能“雷霆斩”的基础伤害值，上调。
6、优化了玄门连招“汲气”的气血及内力恢复效果，上调。
7、优化了玄门连招“通明”的气血恢复效果，上调。
8、优化了玄门连招“爆燃”的基础伤害值，上调。
6、优化了玄门绝学“归元诀”的基础伤害值，上调。
7、优化了玄门技能“玄冰诀”的基础伤害值，上调。
8、优化了玄门技能“冥火诀”的点燃基础伤害值，上调。
9、优化了毒师连招“伏击”的回蓝效果，上调。
9、优化了毒师连招“毒爆”的基础伤害值，上调，并且现在毒爆也会额外恢复气血。
9、优化了毒师绝学“万毒咒”的毒持续伤害值，上调。
10、优化了毒师绝学“羽刃”的双攻基础伤害值，上调。

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