一、BUG修复

1、修正第三章支线任务“人间美味”中存在错别字的问题。

2、修复成就项“珠光宝气”无法完成的问题。

3、修复刀客连招“碎灵”偶尔无法触发的问题。

二、技能优化

1、优化了刀客连招“连斩”的基础伤害值，上调。

2、优化了刀客连招“反击”的基础伤害值，上调。

3、优化刀客连招“碎灵”的基础伤害值，上调，并优化了回蓝效果，上调。

2、优化了刀客技能“蓄力斩”的基础伤害值，上调。

3、优化了刀客技能“疾风斩”的流血伤害值，上调。

4、优化了刀客技能“守御势”的基础伤害值，上调。

4、优化了刀客绝学“震山河”的基础伤害值，上调。

5、优化了刀客技能“雷霆斩”的基础伤害值，上调。

6、优化了玄门连招“汲气”的气血及内力恢复效果，上调。

7、优化了玄门连招“通明”的气血恢复效果，上调。

8、优化了玄门连招“爆燃”的基础伤害值，上调。

6、优化了玄门绝学“归元诀”的基础伤害值，上调。

7、优化了玄门技能“玄冰诀”的基础伤害值，上调。

8、优化了玄门技能“冥火诀”的点燃基础伤害值，上调。

9、优化了毒师连招“伏击”的回蓝效果，上调。

9、优化了毒师连招“毒爆”的基础伤害值，上调，并且现在毒爆也会额外恢复气血。

9、优化了毒师绝学“万毒咒”的毒持续伤害值，上调。

10、优化了毒师绝学“羽刃”的双攻基础伤害值，上调。