新增功能

一、好友送花

1、好友界面中，新增加好友送花入口；

2、可与好友之间互送鲜花，彼此双方可增加亲密度、送花者可获得情义值（货币），收花者可获得魅力值；

3、情义值可用来在对应商店购买物品，魅力值用于魅力排行榜排名；

二、充值红包

1、聊天界面中，新增领取发送红包入口；

2、每当角色累计充值一定金额时，可获得一个由系统生成的红包，红包可发送在世界中，所有玩家都可进行抢红包；

3、每当角色直接充值一定金额时，可获得一个由系统生成的红包，红包可发送在世界中，所有玩家都可进行抢红包；

三、新增商店

1、新增情义阁商店，可花费情义值在商店中购买物品；

四、新增排行榜

1、新增魅力排行榜，根据角色魅力值进行排名，无奖励类型排行榜，只做展示；

新增活动

一、留仙笔试

1、活动界面中，新增加留仙笔试入口；

2、活动时间：每天18点开启，23点结束，持续5小时；

3、活动开启期间所有角色可参与进行答题，答题正确可获得相应积分，积分用于答题排行榜排名；

4、答题奖励根据每日排行榜排名发放；

二、竞技钓场

1、活动界面中，新增加竞技钓场入口；

2、活动时间：每周一16点开启，23点结束，持续5小时

3、活动开启期间所有角色可参与进行钓鱼，钓鱼会获得不同积分鱼，积分用于钓鱼排行榜排名；

4、钓鱼奖励根据排行榜排名发放；

玄系活动

1、玄系灵将系列活动，共由8个活动组成：专属卡池、灵将礼包、升阶共盈、登录福利、唤灵福利、超值特惠、每日特惠、元宝特惠，活动每期持续7天

专属卡池：本次新玄系灵将牛郎的专属卡池，卡池中玄系灵将只存在牛郎自己

灵将礼包：超低折扣价格直接获取，限购一次

升阶共盈：牛郎每升一阶，可领取相应的免费奖励并解锁升阶礼包

登录福利：每日登录领取两种福利

唤灵福利：在牛郎卡池中进行抽卡可累计领取奖励

超值特惠：折扣优惠抽卡券礼包

每日特惠：每天一次超低折扣且额外赠送抽卡券礼包

元宝特惠：元宝购买抽卡券、齐天大圣专属武器礼包

BUG修复

1、修复已知部分BUG