V1.2.1补丁说明

错误修复：

修复了自动选择会卸下玩家已装备的无属性非饰品装备的错误。现在所有非饰品的权重高于无装备。

修复了部分战斗播放错误的音乐的错误。

修复了倒计时会导致玩家战斗异常退出的错误。

修复了妖精追奏不会造成伤害的错误。

修复了灵能闪现天赋下闪现会持续多个回合的错误。

修复了天命实际使玩家幸运提高25点的错误。

修复了有顶塔5F，玩家可以安全地向骷髅提问3次的错误。现在玩家在提问第3次时会唤醒章鱼。

修复了三国杀击败小女孩后，没有正确返回主菜单界面的错误。

修复了外星人战斗前，如果玩家某些角色的等级不足30级，在提升等级时可能会为玩家添加重复技能的错误。

修正了部分游戏文本。

修正了玩家可以在低等级时在桃花源有熊洞获取高等级装备的问题。

修正了天界大力神老A的解锁条件参照萌萌和铁砧公主物攻的问题，现在当萌萌或铁砧公主法攻高于125点时，也会为玩家解锁大力神老A的挑战。

地图与事件：

雨霁森林木屋下层的遇敌频率降低了16.6%。

新北市国风饭店击败小女孩后，现在有50%几率获得白板卡片，有40%几率获得神周瑜，有10%几率获得闪卡神周瑜，原为有90%几率获得神周瑜，有10%几率获得闪卡神周瑜。

桃花源新增2个宝箱，提供蜂蜜原浆和幸运之羽。

二次元随机战斗部分战斗的金币奖励根据战斗难度有所调整。

二次元随机商人在27-30层和31-35层分别增加了新DLC装备。

二次元随机事件中，刀剑神域事件选择亚丝娜现在使全体友方角色最大生命+50，原为使全体友方角色最大生命+50。

二次元随机事件中，间谍过家家事件中选择拯救落水儿童时，现在需要背包中有1件胸甲即可通过考验，原为需要3件。

大秘境模式不再禁用存档。

角色与灵珠：

业炎现在对所有敌人造成法攻2的火属性伤害，如果可能的话，额外消耗300点生命和50点法力使此伤害提高50%。

业炎II现在对所有敌人造成法攻2.4的火属性伤害，如果可能的话，额外消耗300点生命和50点法力使此伤害提高75%。

玲落彼岸樱现在造成4次物攻3+法攻3的法术伤害，原为造成4次物攻3+法攻3的物理伤害。现在消耗75点特技，原为消耗70点特技。

强效火柱术、强效荆棘术、强效喷涌术、强效落雷术和强效岩爆术的法力消耗由110点下调至100点，伤害倍率由7.2降低至6.5。

呆呆：

剑贯白虹（Roguelike）现在造成物攻7.5的物理伤害，原为造成物攻6的物理伤害。

巨化术（Roguelike）现在使1个友方角色最大生命+100%，恢复50%生命，物攻和法攻+80%，速度-80%，持续3回合，原为使1个友方角色最大生命+50%，物攻、法攻+50%，速度-50%，物抗、法抗+50%，持续3回合。现在消耗60点特技，原为消耗55点特技。

萌萌：

恶兆现在消耗130点法力，原为消耗115点法力。

圣光迸射（Roguelike）现在每支箭造成消耗量300%的法术伤害，原为每支箭造成消耗量250%的法术伤害。现在离散为20%，原为0%。

雷瓦汀（Roguelike）现在消耗180点法力，造成法攻10的金属性伤害，原为消耗200点法力，造成法攻9的金属性伤害。

小咸鱼：

水灵珠的连环射击现在使快速射击的特技消耗提高4点，原为使快速射击的特技消耗提高4点。

技巧射击现在对1个敌人造成物攻3的物理伤害，原为对1个敌人造成物攻2.5的物理伤害，有50%几率在使用后升级，原为25%几率在使用后升级。

技巧射击II现在对1个敌人造成物攻3.2的物理伤害，原为对1个敌人造成物攻3的物理伤害，有40%几率在使用后升级，原为20%几率在使用后升级。

技巧射击III现在对1个敌人造成物攻3.4的物理伤害，原为对1个敌人造成物攻3.5的物理伤害，有30%几率在使用后升级，原为15%几率在使用后升级。

技巧射击IV现在对所有敌人造成物攻3.6的物理伤害，原为对所有敌人造成物攻4的物理伤害，现在有20%几率在使用后升级，原为10%几率在使用后升级。

技巧射击V现在对所有敌人造成物攻3.8的无视物防的物理伤害，原为对所有敌人造成物攻4.5的无视物防的物理伤害，现在有10%几率在使用后升级，原为5%几率在使用后升级。

终极技巧射击现在对所有敌人造成物攻4的无视物防的物理伤害，原为对所有敌人造成物攻5的无视物防的物理伤害。

爆炸射击现在消耗80点法力，原为消耗100点法力。

寒冰箭齐射现在消耗60点法力，原为消耗80点法力。

过载模式（Roguelike）现在使自身每回合产生100点特技，每回合额外行动1次，持续3回合。原为使自身普攻、瞄准射击和午时已到释放次数+1（若装备枪械则普攻次数翻倍），持续3回合。现在消耗80点法力，原为消耗75点法力。

开发者评价：过载模式在Roguelike模式中并没有产生其应有的强度，且定位与百发百中重复。更新后的过载模式将为小咸鱼带来更强的统治力。

铁砧公主：

魔音贯耳现在使镇魂曲额外使所有友方角色暴击+25%，持续3回合，原为额外使镇魂曲额外使目标物防、法防和速度-50%，持续3回合。

火球术现在产生10点特技，原为产生5点特技。

烈焰风暴现在造成法攻6+200点火属性伤害，原为造成法攻5+200点火属性伤害。

妖精追奏现在对所有敌人造成法攻4.7的法术伤害，并使其幸运降低77%，持续7回合，原为对1个敌人造成法攻7的法术伤害，并使其幸运降低77%，持续7回合。

怪物与怪群：

眼镜王蛇：

物防由5点上调至6点。

法防由6点上调至7点。

蜜蜂：

经验奖励由50点下调至48点。

食人花：

经验奖励由165点下调至155点。

刺客：

经验奖励由500点上调至525点。

古树精：

经验奖励由1250点上调至1350点。

现在掉落2个魔灵精，原为掉落1个魔灵精。

梦魇融合怪：

经验奖励由1500点下调至1400点。

水母精：

毒针的释放更加随机。

海妖：

顺劈斩的伤害提高了10%。

海妖之歌现在消耗20点特技，有50%几率使目标睡眠2回合，原为消耗30点特技，有30%几率使目标睡眠2回合。

琵琶的掉率提高了12.5%。

铁臂鲨：

经验奖励由350点下调至330点。

鲨了泥的掉率提高了12.5%。

能苗：

现在在第1回合释放毒奶，原为在第2回合。

活体岩浆：

经验奖励由475点下调至450点。

火焰龟：

龟壳甲的掉率提高了33.3%。

三头犬：

速度由80点上调至84点。

惊惧恐怖之刃的掉率提高了7.1%。

金色圆蛛：

速度由75点上调至80点。

火蝠：

速度由85点上调至96点。

夕：

现在在第1回合释放戏水。

夕之杖的掉率提高了11.1%。

大仙灵：

现在掉落2个魔灵精，原为3个魔灵精。

贪婪之灵：

经验奖励由900点下调至850点。

自走火炮：

经验奖励由1200点上调至1250点。

AI战斗单元的掉率提高了20%。

咸鱼之王·木、金、土、水：

针对不同角色做出了平衡性调整。

铁砧国国王：

现在不再提供经验奖励和金币奖励。

屠谕者（Roguelike）：

法攻由120点上调至128点。

溟痕的释放频率略微提高，现在使目标积累随机1-75点神经污染，原为使目标积累随机1-66点神经污染。

经验奖励由1000点下调至750点。

开发者评价：屠谕者为玩家带来的收益过高，此改动有助于平衡随机事件的收益。

二次元死神（Roguelike）：

金币奖励由250金下调至200金。

二次元“造物者”（Roguelike）：

生命由15000点下调至13500点。

二次元“男人”（Roguelike）：

物攻由235点下调至230点。

二次元歪小豆（Roguelike）：

现在掉落失乐园，原为掉落神仙鱼。

报警机器人（大秘境所有难度）：

经验奖励由750点下调至600点。

金币奖励由75金上调至100金。

现在提供3%的小怪进度，原为2.5%。

变异食人花（大秘境所有难度）：

经验奖励由800点下调至750点。

金币奖励由80金上调至120金。

现在提供3.5%的小怪进度，原为3%。

工蜂（大秘境所有难度）：

经验奖励由400点下调至360点。

金币奖励由40金上调至50金。

蜂王（大秘境所有难度）：

经验奖励由500点上调至550点。

金币奖励由50金上调至200金。

现在提供3%的小怪进度，原为2%。

化生守卫（大秘境所有难度）：

经验奖励由900点下调至850点。

金币奖励由90金上调至140金。

现在提供6%的小怪进度，原为5.5%。

利齿鼠（大秘境所有难度）：

经验奖励由800点下调至650点。

金币奖励由80金上调至110金。

血蝠（大秘境所有难度）：

经验奖励由800点下调至600点。

金币奖励由80金上调至100金。

闪电水母（大秘境所有难度）：

经验奖励由800点下调至700点。

金币奖励由80金上调至110金。

虎鲸（大秘境所有难度）：

经验奖励由1300点下调至1200点。

金币奖励由130金上调至250金。

现在提供7.5%的小怪进度，原为7%。

拉芙妮雅（大秘境所有难度）：

法力过载不再使速度提高100%。

邪教喽啰（支线）：

不再提供金币奖励。

邪教徒（支线）：

经验奖励由4000点上调至10000点。

不再提供金币奖励。

物品和装备：

新增装备幸运之羽。

绛珠仙草的售价由750金上调至900金。

苍木杖现在使普攻使目标法力消耗+100%，持续2回合，原为使普攻使目标法力消耗+100%，持续1回合。

血月之弓现在使法攻+65，原为使速度+65。

明月战袍现在使最大生命+200，最大法力+30，闪避+10%，法术回避+10%，原为使物防+15，法防+15。

穿山斗披现在使法防+150，原为使法防+100。

焰龙号反应装甲α（Roguelike）现在使物抗+70%，原为使物抗+60%。

焰龙号反应装甲β（Roguelike）现在使法抗+70%，原为使法抗+60%。

五灵玉佩现在使物攻、物防、法攻、法防、速度和幸运+1，原为使物攻、物防、法攻、法防、速度和幸运+2%。

神周瑜的售价由500金下调至100金。

闪卡神周瑜现在每回合恢复5%生命，原为每回合恢复6%生命。售价由1000金下调至750金。

AI战斗单元现在使土抗+25%，火抗-25%，原为使金抗+20%，火抗-20%。