补偿口令三条(错误补偿42.二周年加油.九月补偿）

1.新增口令"老板来个石头"获得奇怪的石头消耗一万宝石

2.不死鸟不能复活问题

3.刮刮乐怪物贴图问题

6.新增吸血鬼亲王，加强原有吸血鬼伯爵和男爵，

进阶要求大于2000层伯爵装备吸血鬼獠牙，长按世界树枝

7.口令新增"老板来个匣子"消耗一万宝石获得符文匣子

8.谢谢你cheems更换贴图

9.吟游诗人新增转职面具少女测试，

击败千层BOSS后掉落亡失的情感1500层后双击可以进行转职

击败对应千层BOSS达到对应属性值会获得专属技能

（力量+魔力大于300万，击败冥焰红龙获得）

（击败万层BOSS获得）(体力值大于100万，

击败栗神机甲获得）（生命值大于800万，击败加百列获得）

魔法值大于100万，击败苦难之源获得）

10.日炎斗篷禁愈失效问题

11.村正合成神魔剑王改为剑魔

12.剑奴种族能力bug

13.贴图bug问题

14.不上榜娱乐口令费用三万"武圣传说"

15.红白被动能力错误修改加强能力

加强七言魔法书，合成材料的完整真言宝石可以被导魔套替代

16.钓鱼王排行榜刷新

17.层数超过一万获得2周年成就

18.修改敌人防御公式，算削弱敌人一半多的防御

19.剑气破甲问题，剑体不需要一万层要求