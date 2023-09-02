补偿口令三条(错误补偿42.二周年加油.九月补偿）
1.新增口令"老板来个石头"获得奇怪的石头消耗一万宝石
2.不死鸟不能复活问题
3.刮刮乐怪物贴图问题
6.新增吸血鬼亲王，加强原有吸血鬼伯爵和男爵，
进阶要求大于2000层伯爵装备吸血鬼獠牙，长按世界树枝
7.口令新增"老板来个匣子"消耗一万宝石获得符文匣子
8.谢谢你cheems更换贴图
9.吟游诗人新增转职面具少女测试，
击败千层BOSS后掉落亡失的情感1500层后双击可以进行转职
击败对应千层BOSS达到对应属性值会获得专属技能
（力量+魔力大于300万，击败冥焰红龙获得）
（击败万层BOSS获得）(体力值大于100万，
击败栗神机甲获得）（生命值大于800万，击败加百列获得）
魔法值大于100万，击败苦难之源获得）
10.日炎斗篷禁愈失效问题
11.村正合成神魔剑王改为剑魔
12.剑奴种族能力bug
13.贴图bug问题
14.不上榜娱乐口令费用三万"武圣传说"
15.红白被动能力错误修改加强能力
加强七言魔法书，合成材料的完整真言宝石可以被导魔套替代
16.钓鱼王排行榜刷新
17.层数超过一万获得2周年成就
18.修改敌人防御公式，算削弱敌人一半多的防御
19.剑气破甲问题，剑体不需要一万层要求
冒险日记 Adventure Diary update for 2 September 2023
新增与修复bug
补偿口令三条(错误补偿42.二周年加油.九月补偿）
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