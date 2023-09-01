大量更新，机制修改，可可爱爱事件补偿

1、因可可爱爱事件（已停止认证和取消福利）的20福袋补偿，另外还有已开服一个月10福袋福利。（点击签到旁边的领取补偿领取）

2、大乱斗伤害机制从（攻击-防御） 5 ，调整为 3。

3、大乱斗需要先把前排的打掉才能打后排，一排排这样打，这样前排可以放肉或者血。

4、优化大乱斗提示和界面。

5、大乱斗新增金牌打手（胜利方几率抽到），银牌打手（失败方几率抽到）称号。

6、历练，单双修，BOSS失败次数将调整为2次必成功1次。并且历练失败后不扣除精力。

7、历练新增长夜漫漫称号（仍旧是12-6点历练获得）。

8、单双修失败率从8%降低为5%。

9、土水木修加强，修1土将额外获得0.5的道术防御，1水额外获得0.5的物理防御。就是例如你有100土，那么你有100物理防御，50道术防御。1木从50血调整为100血，挑战时1木=200血（所有玩家的数据已自动修复变更）。

10、恢复奇遇（更新前获得的所有奇遇自动恢复为永久有效期）优化奇遇，给新人更多保护。奇遇修为低于8000不扣除金币修为，获得的金币修为不变。修为18500以下扣除一半金币修为，获得修为金币不变。

11、答题金币增高为固定50金币，获得精力体力改为获得精力丹或体力丹。

12、鉴定增加地的概率，减低玄的概率，大幅降低黄的概率

13、增加非酋点数系统：每次历练不上电视+1点，开福袋不上电视+1点，奇遇失败+1点，答题不上电视+1点，boss不上电视+5点。每次获得好东西上电视扣100点。下个版本点数可以兑换福袋，兑换非酋称号，还有点数排行榜。