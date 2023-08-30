《古剑奇谭网络版 海外版》8月31日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年8月31日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次例行维护，更新内容如下：

☆商城上新

首款可切换形态坐骑上架！

【妙乐迦天】、【无量香音】、【怒日非天】永久上架通宝商城



>>【妙乐迦天】

取九霄云气与天极霓光所制宝物，广带舒卷间，流转的彩云之气，便似携着无数天花与金莲，纷纷而至。

>>【无量香音】

世间那万千歌舞妙音，合缀而成的宝物，携之腾天时，似乎还能闻见梦里才会出现的美妙异香。

>>【怒日非天】

将汹涌日光敛聚作绸，再配上修仙之人败退妖邪时的如火忿怒，锻造而成这般似有动地之威的飞行法器。

限时折扣时间：2023年8月31日6时~9月7日6时

【万相正觉】永久上架积分商城



>>【万相正觉】

天地八方之中，一息浩荡的乾坤之力凝结作的飞行法器，蕴藏着某种端庄凛然、不可侵犯的正气。

☆任务调整

主线剧情开启

前往玉轮仙藏的四海天狱附近看看发生了什么事

☆秘境调整

>>秘境【四海天狱】

四海天狱的【历程】、【普通】难度以及对应区域的剧情线，侠义事件将在2023年8月31日开服后开启，【困难】难度将在2023年8月31日中午12时开启。

>>秘境【天录馆】

天录馆的【困难】难度将在2023年8月31日中午12时开启。

☆斗法调整

铭锋论剑

铭锋论剑新赛季【剑雪琼台】开启

进行铭锋论剑可提升匹配分、进行战旅铭锋论剑可提升战旅分，同时仙家弟子已获得的【铭锋论剑头衔】将根据多个专精匹配分的最高分自动变化，头衔的形态可以在【斗法-铭锋-赛季界面】预览，本赛季为【剑雪琼台】。

排名奖励：战旅排名前30及专精问道榜前12（单斗法专精前24）均可获动作【纷影琼光】。

☆数值调整

修复了秘文残片·锋和秘文残片·固角色数量异常的问题。

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年8月31日