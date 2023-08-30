V1.2.0补丁说明

错误修复：

修复了完成幻境支线并选择离开结局后，玩家无法在再次进入村长的家后离开的错误。

修复了桃花源传送门会导致玩家无法上船的错误。

修复了在船舶上使用时空跃迁宝珠传送至陆地场景时，船舶没有正确消失的错误。

修复了法术反射会先手释放的错误。现在法术反射在释放时不再有速度补正。

修复了选择五修法师天赋的铁砧公主在释放元素流汇结束时，会将最后一个连锁法术额外释放一次的错误。

修复了部分友方角色对自身附加的持续性效果和友方角色技能冷却时间的持续回合数与描述不符的错误。现在于玩家行动结束的持续性效果将当前回合和最终回合的半回合效果合并，视为一回合。而于回合结束时结束的持续性效果将在附加的下一回合开始时计入持续时间。

修复了后羿射日弓使普攻参照敌人法防的错误。

修复了泰坦之击会提高小咸鱼的法攻的错误。现在所有枪械都不会提高小咸鱼的法攻，因为枪械会禁止小咸鱼释放任何与法攻相关的技能。

修复了飞天茅台酒和终极飞天茅台酒ProMax在暴击和暴击伤害上数值与描述不符的错误。

修复了遍寻天下成就可以在二次元Roguelike过程中触发的错误。

修正了提高法术伤害的道具的描述，使其更容易被理解为：提高了玩家的五灵和法术伤害（即非真实伤害的所有法术的伤害）。

修正了圣光迸射的介绍，使其更容易被理解为：每支箭消耗自身7%当前生命和法力。

修正了扭曲时空的介绍，使其更容易被理解为：角色的额外行动效果从下个回合开始，持续2回合。

修正了阿卡林之剑的描述，使其更容易被理解为：副武器仅被继承属性，而不继承武器效果。

适配二次元消除所有物品、二次元事件改变物品、所有负面效果

地图和交互：

新增地图有顶塔，玩家需要在规则的限制下谨慎探索，逐步发觉有顶塔的真相...

新增支线任务：归来仍是晨曦，位于有顶塔。

新增成就：独狼玩家：使用铁砧公主单人通过污泥怪的战斗。奖励：铁砧公主最大法力+30。

优化了部分地图的路线。

长安城的长安茶铺现在在玩家主线剧情到达新北市前不再出售法力喷雾。

迷途之海新增1个宝箱，提供玄铁盔。

现在时空跃迁宝珠还会同步将大船/小舟移动至目的地附近的位置（如玩家传送至东海龙宫时，大船会移动至东海龙宫岸边；玩家传送至新北市时，大船会移动到世界地图新北市所在的岛屿岸边）。

现在二次元奖励不再包括法力之瓶I。

大秘境每层现在使敌人最大生命+20%，最大法力+20%，原为使敌人最大生命+25%，最大法力+25%。

强韧词缀现在使所有小怪最大生命和最大法力+15%，原为使所有小怪最大生命+20%。

烁光词缀现在使所有友方角色速度-25%，命中-10%，原为使所有友方角色速度-30%，命中-10%。

角色与灵珠：

现在所有标注“普攻造成x次y点伤害”的武器在普攻时总计产生10点特技，原为产生10x点特技。若10不能被x整除，则每次命中时产生10/x向上取整点特技。例如，普攻造成4次物攻1.5的物理伤害的武器，现在每次命中产生3点特技，总计产生12点特技。标注“普攻次数+x”的武器和标注“普攻产生x点特技”的武器不受此改动影响。

收敛时空炮（Roguelike）现在造成法攻15+1000点火属性伤害，原为造成法攻15的火属性伤害。焰龙号的收敛时空炮伤害不受影响。

呆呆：

新增技能粉碎，对1个敌人造成物攻8的物理伤害，有50%几率使目标昏迷1回合，期间受到的物理伤害提高150%。粉碎在50级时习得。

金灵珠的血染剑锋更名为超凡入圣，现在使屠戮拥有25%吸血，自身生命越低伤害越高，最高造成2倍伤害；万象拳可以暴击，且必定命中。原为使屠戮拥有50%吸血，自身生命越低伤害越高，最高造成2.5倍伤害。

横扫现在消耗13点特技，原为消耗12点特技。

万象拳现在造成5次物攻2.4的物理伤害，每次命中时产生7点特技，原为造成5次物攻*2.4的物理伤害，每次命中时产生5点特技。

腾蛟起凤现在每命中1个敌人产生30点特技，原为每命中1个敌人产生25点特技。

萌萌：

初始法攻降低了1点。

木灵珠的妙手回春效果现在使治疗术使自身和目标产生10点特技，并使目标获得愈合效果，在5回合内恢复50%生命，原为使治疗术产生10点特技，并使目标获得愈合效果，在5回合内恢复40%生命。

治疗术现在使1个友方角色恢复法攻4+200点生命，原为使1个友方角色恢复法攻5+150点生命。

开发者评价：治疗术在后期产生了过高的治疗效果，此改动可以在减少前期治疗效果的同时平衡后期萌萌的治疗能力。

法力灼烧现在消耗60点法力，对1个敌人造成法攻4的法术伤害，并使其失去造成伤害20%的法力，原为消耗70点法力，对1个敌人造成法攻4.4的法术伤害，并使其失去造成伤害20%的法力。

圣灵术现在使目标恢复法攻6+300点生命，原为使目标恢复法攻7+300点生命。

暗言术·灭现在对1个敌人造成法攻4.8的法术伤害，原为造成法攻4的法术伤害。

奔踏现在消耗25点特技，对所有敌人造成物攻4的物理伤害，原为消耗30点特技，对所有敌人造成物攻3的物理伤害。

小咸鱼：

速度降低了5%。

开发者评价：小咸鱼的速度在正常配装的情况下已经足以让他在几乎任何BOSS战中先于BOSS发招，在此次削弱过后，小咸鱼对足具的需求将会提高。

百鱼宴现在消耗100点特技，现在使全体友方角色在2回合内恢复60%生命、法力和特技，原为为所有友方角色恢复15%生命、法力和特技，并使其在4回合内恢复60%的生命、法力和特技。

技巧射击的特技消耗由25点上调至30点。

技巧射击II的特技消耗由24点上调至29点。

技巧射击III的特技消耗由23点上调至28点。

技巧射击IV的特技消耗由22点上调至27点。

技巧射击V的特技消耗由21点上调至26点。

终极技巧射击的特技消耗由20点上调至25点，现在使自身物攻提高25%，持续1回合，原为使自身物攻提高50%，持续1回合。

开发者评价：技巧射击作为玩家可以额外获取的技能，对小咸鱼的输出提升有些过于强大了。我不希望游戏的某个玩法成为玩家必须体验的内容。

铁砧公主：

最大法力降低了8.3%。

现在在2级时习得反击风暴，原为3级。

现在在4级时习得大冰刺，原为5级。

现在在10级时习得承天载物，原为9级。

开发者评价：此改动仅针对铁砧公主在二次元Roguelike的平衡性，现在铁砧公主不会出现2级时被两只硕鼠反杀的剧本了。相应的，铁砧公主的辅助性将会更晚出现。

火灵珠的灵能闪现现在使铁砧公主在闪现的冷却时间内法攻+10%，法力消耗-10%。原为使铁砧公主在闪现的冷却时间内法攻+30%，法力消耗-30%。

金灵珠的五修法师现在使铁砧公主释放基础五灵技能后，额外释放一个与其属性相生的基础五灵法术（不消耗法力，目标随机，效果为正常的50%），原为使铁砧公主释放基础五灵技能后，有90%几率额外释放一个与其属性相生的基础五灵法术（不消耗法力，目标随机）。

元素流汇现在在持续时间内，将自身物攻转化为法攻。

开发者评价：元素流汇在与金灵珠的五修法师天赋联动后有些过于强大了，尤其是当铁砧公主的最大法力可以支持她连续多个回合释放元素流汇时。降低铁砧公主的最大法力、下调火灵珠灵能闪现的法力消耗减免，并提高元素流汇的效果，可以使玩家更加审慎地使用这个随机性极强的技能。

大冰刺现在造成法攻5.1的水属性伤害，原为造成法攻5.5的水属性伤害。

镇魂曲III现在更名为终极镇魂曲。

扭曲时空现在消耗240点法力，原为消耗270点法力。现在不再使全体友方角色速度+50%。

反物质投射现在消耗230点法力，原为消耗256点法力。

燃烧（Roguelike）现在使铁砧公主每回合失去10%生命，原为使铁砧公主每回合失去5%生命。

敌人和敌群：

穆山兽：

物防由60点上调至90点。

法防由60点上调至90点。

扫尾的首次释放提前了2回合。

经验奖励由2000点下调至1600点。

祝融：

最大法力由1000点上调至1500点。

二次元祝融（Roguelike）：

最大法力由1000点上调至1500点。

獭老师：

最大法力由0点上调至3000点。

汲取生命现在消耗300点法力。

暗影狂乱现在消耗600点法力。

二次元獭老师（Roguelike）：

最大法力由0点上调至2400点。

汲取生命现在消耗300点法力。

暗影狂乱现在消耗600点法力。

白虎：

最大法力由200点上调至600点。

白雾现在消耗50点法力。

地动山摇的法力消耗由100点上调至250点。

二次元祝融（Roguelike）：

最大生命由7700点下调至7500点。

二次元白虎（Roguelike）：

最大生命由8000点下调至7250点。

最大法力由200点上调至600点。

物攻由215点下调至210点。

白雾现在消耗50点法力。

地动山摇的法力消耗由100点上调至250点。

二次元獭老师（Roguelike）：

最大生命由7400点下调至7000点。

外星人：

最大法力由1000点下调至800点。

激光毁灭现在消耗200点法力。

死亡烙印现在消耗200点法力。

二次元外星人（Roguelike）：

最大法力由1000点下调至750点。

激光毁灭现在消耗200点法力。

死亡烙印现在消耗175点法力。

污泥怪：

最大生命由24000点下调至16000点。

最大法力由400点上调至4000点。

速度由80点上调至84点。

净除的法力消耗由50点上调至500点，伤害降低了33.3%。

软泥天降的法力消耗由200点上调至2000点，液化软泥的持续时间缩短了1回合。

现在在生命值低于25%时分裂，原为生命值低于33%时。现在击败小污泥怪使污泥怪受到1000点真实伤害，原为使污泥怪受到2000点真实伤害。

现在不再掉落霜之哀伤，而是掉落法力之瓶I。

开发者评价：针对铁砧公主单刷成就做了平衡性调整，善用铁砧公主的天赋和技能可以较为轻松地击败这个纯法系BOSS。

小污泥怪：

最大生命由2500点下调至1000点。

最大法力由200点上调至2000点。

净除的法力消耗由50点上调至500点，伤害降低了33.3%。

大螺丝：

法力由9000点下调至2250点。

所有技能的法力消耗降低了75%。

二次元大螺丝（Roguelike）：

最大法力由9000点下调至2000点。

所有技能的法力消耗降低了75%。

笨蛋伊蕾娜（Roguelike）：

物攻由30点下调至25点。

法攻由125点下调至110点。

开发者评价：笨蛋伊蕾娜尽管是威胁最低的伊蕾娜，但也是唯一一个可能误杀玩家的伊蕾娜，因此其战斗强度应该更加贴近随机BOSS战斗。

蕾姆（Roguelike）：

召唤术·炎魔王现在有45%几率使目标燃烧，在4回合内失去24%生命和法力，原为有30%几率使目标燃烧，在4回合内失去24%生命和法力。

召唤术·冰女巫现在有30%几率使目标减速40%，持续2回合，原为有15%几率使目标减速40%，持续2回合。

召唤术·雷电狮现在有20%几率使目标沉默1回合，原为有15%几率使目标沉默1回合。

开发者评价：蕾姆雪拉事件作为可规避的惩罚事件，对玩家的威胁显然还不够高。

艾伦野鸽儿（Roguelike）：

践踏的伤害提高了16.6%。

血蝠（大秘境所有难度）：

物攻提高了10%。

利齿鼠（大秘境所有难度）：

物攻提高了5.4%。

处刑人雷诺（大秘境所有难度）：

火刑、土刑和电刑的释放频率略微提高，深度切割的释放频率略微降低。

物品和装备：

新增武器：蝴蝶、苍木杖、凤羽弓、亘古遗风、辐射宝珠、失乐园。

新增护甲：内蚀之心。

现在誓言之石和契约之石可以升级二次元装备。

伏特加现在使目标每回合产生4点特技，持续20回合，原为使目标每回合产生5点特技，持续20回合。

马猴烧酒现在使目标每回合恢复8%法力，持续20回合，原为使目标每回合恢复10%法力，持续20回合。

仙酒现在使目标物抗、法抗+12%，持续20回合，原为使目标物抗、法抗+15%，持续20回合。

魔尊酒现在使目标反击、魔法反射+7%，持续20回合，原为使目标反击、魔法反射+10%，持续20回合。

钵钵鸡现在使全体友方角色产生20点特技，原为产生30点特技。

神仙鱼现在使目标产生20点特技，原为产生50点特技。

开发者评价：上述物品对使用特技造成伤害的角色（如呆呆）带来的提升过大。

青钢剑现在使速度+10，原为使速度+5。

阿卡林之剑现在使物攻+50，速度+25，原为使物攻+40，速度+20。

大力神之剑现在使暴击伤害+150%，原为使暴击+10%，暴击伤害+50%。

血棘现在使普攻至少造成250点物理伤害，原为使普攻至少造成200点物理伤害。

血棘+1现在使普攻至少造成350点物理伤害，原为使普攻至少造成300点物理伤害。

血棘+2现在使普攻至少造成450点物理伤害，原为使普攻至少造成400点物理伤害。

血棘+3现在使普攻至少造成550点物理伤害，原为使普攻至少造成500点物理伤害。

血棘+4现在使普攻至少造成650点物理伤害，原为使普攻至少造成600点物理伤害。

血棘+5现在使普攻至少造成750点物理伤害，原为使普攻至少造成700点物理伤害。

神农法杖现在使普攻造成法攻3的火属性伤害，并使目标失去10%法力，原为使普攻造成法攻2.5的火属性伤害，并使目标失去10%法力。

元素法杖现在使普攻发射5支元素箭，每支箭对随机敌人造成法攻1.5的木、土、水、火、金属性伤害并产生2点特技。原为元素法杖现在使普攻发射5支元素箭，每支箭对随机敌人造成法攻2的木、土、水、火、金属性伤害，且不产生特技。

后羿射日弓现在使普攻造成物攻4的物理伤害，且必定命中，原为使普攻造成物攻3.5的物理伤害，且必定命中。

妖琴现在使暴击伤害+9%，原为使暴击+9%。

古筝现在使暴击+10%，原为使暴击+12%。

洞箫现在使暴击+13%，原为使暴击+15%。

木吉他现在使普攻使自身法攻+70%，持续1回合，原为使普攻使自身法攻+75%，持续1回合。

八音盒现在使暴击+16%，普攻额外使一个随机友方角色恢复法攻2.5的生命并解除其身上的所有负面效果，原为使暴击+20%，暴击伤害+20%，普攻额外使一个随机友方角色恢复法攻2的生命并解除其身上的所有负面效果。

博雪者之怒的售价现在是320金，原为160金。

七彩花冠现在使暴击+5%，原为使暴击+7%。

七彩花冠+1现在使暴击+6%，原为使暴击+8%。

七彩花冠+2现在使暴击+7%，原为使暴击+9%。

七彩花冠+3现在使暴击+8%，原为使暴击+10%。

七彩花冠+4现在使暴击+9%，原为使暴击+11%。

七彩花冠+5现在使暴击+10%，原为使暴击+12%。

阳炎战甲现在使每回合产生3点特技，原为使每回合产生5点特技。

明月战袍现在使物防+15，法防+15，每回合恢复3%法力，原为使物防+20，法防+20，每回合恢复5%法力。

银鳞胸甲现在使法抗+5%，原为使水抗+10%。