8月30日更新 这下真更完了

剩一些杂活和bug修复，宣传视频重做，安心等翻译上完整版了。
1、cg更新
剩下3个结局cg全部更新了
2、增加了英雄详情里对意欲购买装备的记录和当时的报价
3、修改了装备商店里英雄对装备的态度描述的位置（什么意欲购买，钱不够多，看不上之类的。本来在卡牌下方，现在移到卡牌上）
4、修复了终局事件时雪山不发红的问题
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剩一些杂活和bug修复，宣传视频重做，安心等翻译上完整版了。
1、cg更新
剩下3个结局cg全部更新了
2、增加了英雄详情里对意欲购买装备的记录和当时的报价
3、修改了装备商店里英雄对装备的态度描述的位置（什么意欲购买，钱不够多，看不上之类的。本来在卡牌下方，现在移到卡牌上）
4、修复了终局事件时雪山不发红的问题
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