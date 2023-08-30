 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

a guard walks into a tavern update for 30 August 2023

8月30日更新 这下真更完了

Share · View all patches · Build 12065346 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

剩一些杂活和bug修复，宣传视频重做，安心等翻译上完整版了。

1、cg更新
剩下3个结局cg全部更新了

2、增加了英雄详情里对意欲购买装备的记录和当时的报价

3、修改了装备商店里英雄对装备的态度描述的位置（什么意欲购买，钱不够多，看不上之类的。本来在卡牌下方，现在移到卡牌上）

4、修复了终局事件时雪山不发红的问题

Changed files in this update

a guard walks into a tavern Content Depot 1536471
  • Loading history…
一名卫兵走进了一间酒馆x32 Depot 1536472
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link