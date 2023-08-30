8月30日更新 这下真更完了

剩一些杂活和bug修复，宣传视频重做，安心等翻译上完整版了。

1、cg更新

剩下3个结局cg全部更新了

2、增加了英雄详情里对意欲购买装备的记录和当时的报价

3、修改了装备商店里英雄对装备的态度描述的位置（什么意欲购买，钱不够多，看不上之类的。本来在卡牌下方，现在移到卡牌上）

4、修复了终局事件时雪山不发红的问题