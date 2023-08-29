1.修改游戏加载方式，解决一部分卡顿问题。

2.修复使用【雷之大道】招式后会导致游戏卡死的bug

3.修复图鉴消失的bug

4.修复施放【心如止水】后会导致【战国策】buff失效的bug

5.修复使用【瞬身】打断其他招式后，会导致游戏卡死的bug

6.修复击杀时有几率触发卡死的bug

7.修复某些招式材质丢失的bug

8.增加地图精粹收益，修复精粹收益出现问题的bug

9.修复了【上善若水】buff计算出错的bug

10.修复长时间等待会导致BGM消失的bug

11.修复了【剑化雨落】和【风雨雷霆】技能效果对不上的bug

12.移除了击败boss会发呆几秒的问题。

13.新增天阶招式【花开剑来】——木之大道，剑之大道，幻影大道

14.新增天阶招式【风雨雷霆】——风之大道，水之大道，雷之大道

15.新增仙道招式【震霄分光剑】——剑之大道，意念大道，金之大道

16.【离火】最后一层效果增强

17.【鲜血大道】加强

18.【雷之大道】部分效果改为暴击收益

19.【风动留影】现在也被纳于雷之大道

20.【无暇雷霆】现在改为增加暴击几率和暴击伤害了。