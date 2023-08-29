1.修改游戏加载方式，解决一部分卡顿问题。
2.修复使用【雷之大道】招式后会导致游戏卡死的bug
3.修复图鉴消失的bug
4.修复施放【心如止水】后会导致【战国策】buff失效的bug
5.修复使用【瞬身】打断其他招式后，会导致游戏卡死的bug
6.修复击杀时有几率触发卡死的bug
7.修复某些招式材质丢失的bug
8.增加地图精粹收益，修复精粹收益出现问题的bug
9.修复了【上善若水】buff计算出错的bug
10.修复长时间等待会导致BGM消失的bug
11.修复了【剑化雨落】和【风雨雷霆】技能效果对不上的bug
12.移除了击败boss会发呆几秒的问题。
13.新增天阶招式【花开剑来】——木之大道，剑之大道，幻影大道
14.新增天阶招式【风雨雷霆】——风之大道，水之大道，雷之大道
15.新增仙道招式【震霄分光剑】——剑之大道，意念大道，金之大道
16.【离火】最后一层效果增强
17.【鲜血大道】加强
18.【雷之大道】部分效果改为暴击收益
19.【风动留影】现在也被纳于雷之大道
20.【无暇雷霆】现在改为增加暴击几率和暴击伤害了。
Haishan update for 29 August 2023
8月29日更新日志
1.修改游戏加载方式，解决一部分卡顿问题。
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