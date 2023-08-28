V0.3.02 Early Access 2023.08.28 更新

1.BUG修复

·修复角色身上不正常的频繁显示护体BUFF图标的问题。

2.更新调整

·调整角色身上暴怒和游猎只在此BUFF初次获得时才显示BUFF图标。

·优化敌人的寻路，防止敌人角色出现呆着原地或者异常卡住的问题。

·随机天赋盘新增高亮过滤功能，随机天赋盘右上角输入框直接输入词缀文本即可，支持精确和模糊查找，符合过滤文本的天赋会高亮显示，

例: 查找'+专属天赋点(UAP)'，输入'专属'或者'UAP'即可。同时支持切换语言到英文时的英文查找，不区分英文大小写。部分词缀存在()的英文符号，中文（）同样适用。