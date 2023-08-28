1.BUG修复
·修复角色身上不正常的频繁显示护体BUFF图标的问题。
2.更新调整
·调整角色身上暴怒和游猎只在此BUFF初次获得时才显示BUFF图标。
·优化敌人的寻路，防止敌人角色出现呆着原地或者异常卡住的问题。
·随机天赋盘新增高亮过滤功能，随机天赋盘右上角输入框直接输入词缀文本即可，支持精确和模糊查找，符合过滤文本的天赋会高亮显示，
例: 查找'+专属天赋点(UAP)'，输入'专属'或者'UAP'即可。同时支持切换语言到英文时的英文查找，不区分英文大小写。部分词缀存在()的英文符号，中文（）同样适用。
末卡未来 update for 28 August 2023
V0.3.02 Early Access 2023.08.28 更新
1.BUG修复
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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