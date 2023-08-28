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末卡未来 update for 28 August 2023

V0.3.02 Early Access 2023.08.28 更新

Share · View all patches · Build 12046881 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.BUG修复
·修复角色身上不正常的频繁显示护体BUFF图标的问题。
2.更新调整
·调整角色身上暴怒和游猎只在此BUFF初次获得时才显示BUFF图标。
·优化敌人的寻路，防止敌人角色出现呆着原地或者异常卡住的问题。
·随机天赋盘新增高亮过滤功能，随机天赋盘右上角输入框直接输入词缀文本即可，支持精确和模糊查找，符合过滤文本的天赋会高亮显示，
例: 查找'+专属天赋点(UAP)'，输入'专属'或者'UAP'即可。同时支持切换语言到英文时的英文查找，不区分英文大小写。部分词缀存在()的英文符号，中文（）同样适用。

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot Depot 1779762
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