【新模式来了】一封来自“无尽模式”内测的邀请函

各位侠士，

自《兰若异谭》5月26日Steam发售以来，我们一直在进行游戏全新模式的开发，并且时不时的更新一些“考据”内容。随着研发的进行，最近我们评估“无尽模式”会在9月中下旬以免费DLC形式进行更新，届时各位购买了《兰若异谭》本体的小伙伴可以直接更新本体，进入游戏中点击【幻渺之境】进行体验。

同时我们还参加了8月29日-9月5日Steam官方的策略游戏节，因为折扣周期冲突，只能从8月31日开始进行打折！



关于“无尽模式”

在游戏中亦被称作“幻渺之境”，玩家将选择一位初始角色开始无尽的爬塔挑战。不同初始角色的初始牌组、护符和属性各不相同，请谨慎做出您的选择。



在该模式中，玩家将进入一片无尽的幻境，每前进一层都将遇到各种随机的敌人或是奇遇，您需要不断强化自身构筑卡组，在这片幻境中走得更远。



更多关于【无尽模式】的情报，请关注我们的后续曝光，若您对该模式感兴趣，也欢迎参与到无尽模式的测试中来。

欢迎加入测试QQ群：891399859，我们将在群内进行测试分支密码的发布，关于该模式的任何建议也可以直接在群内反馈和交流，感谢大家对《兰若异谭》的支持。

