3月14日 v1.2.6 小型更新

「物部布都：预知未来」现在只会在第二幕出现，事件图片更新。

一系列卡图更新，不少卡牌添加了风味文本。

偏好设置内可以选择是否显示手牌快捷键。

引入了新关键字：自动放逐。

重做了「银之优雅」，现在它让所有的「飞刀」具有自动放逐。

「潇洒女仆」现在使用后获得一点无色法力。

「月相轮转」格挡值15→14。

「四重存在」现在初始就暂塑为0，升级后改为具有填充。