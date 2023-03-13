3月14日 v1.2.6 小型更新
「物部布都：预知未来」现在只会在第二幕出现，事件图片更新。
一系列卡图更新，不少卡牌添加了风味文本。
偏好设置内可以选择是否显示手牌快捷键。
引入了新关键字：自动放逐。
重做了「银之优雅」，现在它让所有的「飞刀」具有自动放逐。
「潇洒女仆」现在使用后获得一点无色法力。
「月相轮转」格挡值15→14。
「四重存在」现在初始就暂塑为0，升级后改为具有填充。
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「物部布都：预知未来」现在只会在第二幕出现，事件图片更新。
一系列卡图更新，不少卡牌添加了风味文本。
偏好设置内可以选择是否显示手牌快捷键。
引入了新关键字：自动放逐。
重做了「银之优雅」，现在它让所有的「飞刀」具有自动放逐。
「潇洒女仆」现在使用后获得一点无色法力。
「月相轮转」格挡值15→14。
「四重存在」现在初始就暂塑为0，升级后改为具有填充。
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