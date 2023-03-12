【重要】抖动修复补丁通知

在寻遍一些手段之后，我们修复了游戏中时不时桌子椅子电脑NPC发生像素偏移抖动的问题

修复的代价是未知的

目前测试结果正常，但是我们也只进行了初步的测试...

该项修复可能将会引入不稳定的各种bug情况，包括某些场合下，画面剧烈抖动，帧数严重下降，时间延迟等

如有发现情况，请立刻通知作者！

谢谢大家！