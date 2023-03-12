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子夜之章:历史的终局～MidNights of Desperado～ update for 12 March 2023

【重要】抖动修复补丁通知

Share · View all patches · Build 10751118 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

在寻遍一些手段之后，我们修复了游戏中时不时桌子椅子电脑NPC发生像素偏移抖动的问题
修复的代价是未知的

目前测试结果正常，但是我们也只进行了初步的测试...
该项修复可能将会引入不稳定的各种bug情况，包括某些场合下，画面剧烈抖动，帧数严重下降，时间延迟等
如有发现情况，请立刻通知作者！

谢谢大家！

Changed files in this update

子夜之章～MidNights of Desperado～ 个 Depot Depot 1209771
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