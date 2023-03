La jungle débarque avec la saison 1 !

Bonjour à tous les joueurs et joueuses de A Travers Le Temps ! Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie de la prochaine grosse mise à jour de notre jeu qui arrivera le 11/03. Cette mise à jour apportera de nombreuses nouveautés qui devraient rendre votre expérience de jeu encore plus agréable.

Tout d'abord, nous avons modifié le thème du jeu. Fini la neige, place à la jungle ! Cette nouvelle ambiance vous plongera dans un univers encore plus exotique et sauvage.

Ensuite, nous avons optimisé la vitesse de lancement du jeu. Vous pourrez désormais jouer plus rapidement et profiter encore plus de votre temps de jeu.

Nous avons également modifié le statut affiché sur Discord, pour vous permettre de partager plus facilement votre statut de jeu avec vos amis.

Le menu a lui aussi été entièrement repensé. Désormais, vous devrez vous déplacer pour sélectionner le mode de jeu. Avant le lancement du mode, des informations utiles apparaîtront pour vous aider à mieux appréhender le défi qui vous attend.

Les compagnons ont également été repensés. Chaque semaine, vous aurez la possibilité de relever 3 défis pour obtenir un compagnon. Vous pourrez également obtenir 2 compagnons par semaine avec les pièces (monnaie du jeu).

Le mode défis a lui aussi été amélioré. Des défis ont été ajoutés pour vous permettre de débloquer plus facilement des pièces et des étoiles. Certains défis ont plusieurs paliers et des paliers bonus, pour vous offrir encore plus de challenge.

Chaque semaine, un mode infini à durée infinie fera son apparition, avec des règles modifiées. Cela vous permettra de varier encore plus les plaisirs et de vous amuser encore davantage.

Enfin, nous avons ajouté 2 nouvelles musiques pour vous permettre de vous immerger encore plus dans l'univers du jeu. Et d'autres nouveautés vous attendent en jeu, que nous vous laissons découvrir par vous-même.

Nous espérons que cette mise à jour vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir à jouer à A Travers Le Temps.