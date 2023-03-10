v0.29定期更新（3月10日）

以下是本次更新内容：

新增3个神秘事件：【精英嗜好】、【纯天然替代海克斯科技】、【又从水下第一个生命的萌芽开始】 以及【小飞鞋】事件修改后回归

在岩浆地形上受到的燃烧层数由+1→+2

第一章精英鸟【飞行血脉】：飞行无视障碍（但无法获得建筑物加成） 改为：移动距离+1，飞行无视障碍（但无法获得建筑物加成）

原第二章Boss【石头人】删除一个血脉后调至第一章 原第一章Boss【毒虫】新增一个血脉后调至第二章

新增魔法池【源力共享】

效果：

周围格存在魔法伤害单位时，战斗伤害获得其魔法值40%的百分比加成（敌我均可，可叠加）

修改魔法池【异常迭代】

原效果：

自身施加的燃烧/中毒，会立即结算一次

改为：

自身施加的燃烧/中毒，会立即结算一次（不消耗层数）

修改防守池【战意】

原效果：

回合结束时，若当前生命值100%，技能冷却-1

改为：

回合结束时，若当前生命值不满，技能冷却-1

新增双重纹章【双·损人利己】（源力共享+心眼）

效果：

暴击倍率提升至4倍，周围格存在魔法伤害单位时，战斗伤害获得其魔法值60%的百分比加成（敌我均可，可叠加），未暴击时周围格魔法单位本回合伤害-50%