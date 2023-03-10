v0.29定期更新（3月10日）

以下是本次更新内容：
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新增开篇漫画+新手教程模式
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新增3个神秘事件：【精英嗜好】、【纯天然替代海克斯科技】、【又从水下第一个生命的萌芽开始】
以及【小飞鞋】事件修改后回归
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Boss难度模式【困难】【炼狱】调整
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原第二章Boss【石头人】删除一个血脉后调至第一章
原第一章Boss【毒虫】新增一个血脉后调至第二章
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第一章精英鸟【飞行血脉】：飞行无视障碍（但无法获得建筑物加成）
改为：移动距离+1，飞行无视障碍（但无法获得建筑物加成）
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在岩浆地形上受到的燃烧层数由+1→+2
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杂货店【戴安娜】处售卖的【复活卷轴】数量-1
纹章相关
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新增魔法池【源力共享】
效果：
周围格存在魔法伤害单位时，战斗伤害获得其魔法值40%的百分比加成（敌我均可，可叠加）
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修改魔法池【异常迭代】
原效果：
自身施加的燃烧/中毒，会立即结算一次
改为：
自身施加的燃烧/中毒，会立即结算一次（不消耗层数）
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修改防守池【战意】
原效果：
回合结束时，若当前生命值100%，技能冷却-1
改为：
回合结束时，若当前生命值不满，技能冷却-1
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新增双重纹章【双·损人利己】（源力共享+心眼）
效果：
暴击倍率提升至4倍，周围格存在魔法伤害单位时，战斗伤害获得其魔法值60%的百分比加成（敌我均可，可叠加），未暴击时周围格魔法单位本回合伤害-50%
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新增双重纹章【双·陷阵之志】（挂机仔+战意）
效果：
回合开始时，若当前生命值不满，本回合造成的战斗伤害附加100%防守属性的真实伤害并技能冷却-1
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