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The Book of Warriors update for 10 March 2023

v0.29定期更新（3月10日）

Share · View all patches · Build 10737448 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

以下是本次更新内容：

  • 新增开篇漫画+新手教程模式

  • 新增3个神秘事件：【精英嗜好】、【纯天然替代海克斯科技】、【又从水下第一个生命的萌芽开始】
    以及【小飞鞋】事件修改后回归

  • Boss难度模式【困难】【炼狱】调整

  • 原第二章Boss【石头人】删除一个血脉后调至第一章
    原第一章Boss【毒虫】新增一个血脉后调至第二章

  • 第一章精英鸟【飞行血脉】：飞行无视障碍（但无法获得建筑物加成）
    改为：移动距离+1，飞行无视障碍（但无法获得建筑物加成）

  • 在岩浆地形上受到的燃烧层数由+1→+2

  • 杂货店【戴安娜】处售卖的【复活卷轴】数量-1

纹章相关

  • 新增魔法池【源力共享】
    效果：
    周围格存在魔法伤害单位时，战斗伤害获得其魔法值40%的百分比加成（敌我均可，可叠加）

  • 修改魔法池【异常迭代】
    原效果：
    自身施加的燃烧/中毒，会立即结算一次
    改为：
    自身施加的燃烧/中毒，会立即结算一次（不消耗层数）

  • 修改防守池【战意】
    原效果：
    回合结束时，若当前生命值100%，技能冷却-1
    改为：
    回合结束时，若当前生命值不满，技能冷却-1

  • 新增双重纹章【双·损人利己】（源力共享+心眼）
    效果：
    暴击倍率提升至4倍，周围格存在魔法伤害单位时，战斗伤害获得其魔法值60%的百分比加成（敌我均可，可叠加），未暴击时周围格魔法单位本回合伤害-50%

  • 新增双重纹章【双·陷阵之志】（挂机仔+战意）
    效果：
    回合开始时，若当前生命值不满，本回合造成的战斗伤害附加100%防守属性的真实伤害并技能冷却-1

Changed files in this update

Depot 2111861
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