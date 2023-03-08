1.0.5.0 更新说明

开放新地图至五圣坡

开放创意工坊的部分功能

宠物探险回归提示的弹出对话框也可以勾选不再提示了

武魂盾不再减速，并提高护盾效果

现在可以在设置里关闭战斗框受击抖动了

现在宠物亲密度奖励的属性会合并显示了

现在成就的显示信息中会显示前置成就了

现在创建角色时锁定中意的天赋了

优化黄泉太秽化龙妙法与九曲黄泉龙剑的搭配效果

优化战斗日志系统，修复勾选不再滚动会依然会变动的问题

优化角色列表页面存档过多时会导致卡顿的问题

增加更多分辨率以更好的支持更大的屏幕

元婴界面可以一键取回全部道具了

元宵不再掉落了

修复灵植圆第一次扩容无效的问题

修复通过宝箱获得复数道具时不会显示具体数量的问题

修复灵植可能会意外丢失种子的问题

修复杀怪类成就统计数可能会异常的问题

修复从副本中小退会导致报错的问题

修复成就在特定情况下可能会解锁两次的问题

修复吃药统计可用数量可能错误的问题

修复太阴星纲符法没有学习奖励的问题

修复废婴后未再培养新元婴时点击刷怪地图会报错的问题

修复九幽冥玉菇出售价格异常的问题

修复其他已知BUG