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懒人修仙传2 update for 8 March 2023

1.0.5.0 更新说明

Share · View all patches · Build 10719501 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

开放新地图至五圣坡
开放创意工坊的部分功能
宠物探险回归提示的弹出对话框也可以勾选不再提示了
武魂盾不再减速，并提高护盾效果
现在可以在设置里关闭战斗框受击抖动了
现在宠物亲密度奖励的属性会合并显示了
现在成就的显示信息中会显示前置成就了
现在创建角色时锁定中意的天赋了
优化黄泉太秽化龙妙法与九曲黄泉龙剑的搭配效果
优化战斗日志系统，修复勾选不再滚动会依然会变动的问题
优化角色列表页面存档过多时会导致卡顿的问题
增加更多分辨率以更好的支持更大的屏幕
元婴界面可以一键取回全部道具了
元宵不再掉落了
修复灵植圆第一次扩容无效的问题
修复通过宝箱获得复数道具时不会显示具体数量的问题
修复灵植可能会意外丢失种子的问题
修复杀怪类成就统计数可能会异常的问题
修复从副本中小退会导致报错的问题
修复成就在特定情况下可能会解锁两次的问题
修复吃药统计可用数量可能错误的问题
修复太阴星纲符法没有学习奖励的问题
修复废婴后未再培养新元婴时点击刷怪地图会报错的问题
修复九幽冥玉菇出售价格异常的问题
修复其他已知BUG

Changed files in this update

Depot 1266631
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