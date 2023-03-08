开放新地图至五圣坡
开放创意工坊的部分功能
宠物探险回归提示的弹出对话框也可以勾选不再提示了
武魂盾不再减速，并提高护盾效果
现在可以在设置里关闭战斗框受击抖动了
现在宠物亲密度奖励的属性会合并显示了
现在成就的显示信息中会显示前置成就了
现在创建角色时锁定中意的天赋了
优化黄泉太秽化龙妙法与九曲黄泉龙剑的搭配效果
优化战斗日志系统，修复勾选不再滚动会依然会变动的问题
优化角色列表页面存档过多时会导致卡顿的问题
增加更多分辨率以更好的支持更大的屏幕
元婴界面可以一键取回全部道具了
元宵不再掉落了
修复灵植圆第一次扩容无效的问题
修复通过宝箱获得复数道具时不会显示具体数量的问题
修复灵植可能会意外丢失种子的问题
修复杀怪类成就统计数可能会异常的问题
修复从副本中小退会导致报错的问题
修复成就在特定情况下可能会解锁两次的问题
修复吃药统计可用数量可能错误的问题
修复太阴星纲符法没有学习奖励的问题
修复废婴后未再培养新元婴时点击刷怪地图会报错的问题
修复九幽冥玉菇出售价格异常的问题
修复其他已知BUG
懒人修仙传2 update for 8 March 2023
1.0.5.0 更新说明
开放新地图至五圣坡
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