3.8更新日志（修复对话自动潜行的问题）

各位玩家好，我们刚刚更新了一个版本，修复了与Npc对话后自动进入潜行等问题，之前遇到这些问题的玩家，先向大家说声抱歉，大家可以在更新版本后尝试一下是否还有类似情况发生，若在游玩过程中需要任何帮助，都可以加入官方玩家群联系带【问题反馈】的管理员向我们反馈。

【v.0.6.0308版本更新日志】

修复了与Npc对话后自动进入潜行的问题

修复青风寨场景后方拾取道具配置错误的问题

修复了武道“一骑绝尘”伤害计算错误的问题

修复了齐王的持有物“不知名字帖”数量配置错误的问题

修复了个别甲级食谱和融灵丹药方无法使用的问题，调整甲级食谱产出途径

修复个别物品、天赋、剧情描述错误的问题

修复了天赋“动如脱兔”移动增加格数显示错误的问题

调整了“道玄宗”“神捕门”练功弟子的强度

调整了青风寨官员事件，避免带兵进攻青风寨会导致和士兵反目成仇的问题

新增各大主城武馆40级以上切磋功能，并调整其切磋收益效果

官方玩家11群： 801256045

官方玩家12群 ：863498517

官方玩家13群 ：801291993

官方玩家1群：597962931 （已满）

官方玩家2群：1169723804 （已满）

官方玩家3群：753982506 （已满）

官方玩家4群：826179621 （已满）

官方玩家5群：926111719 （已满）

官方玩家6群： 926229186 （已满）

官方玩家7群 ：679566481 （已满）

官方玩家8群 ：683263874（已满）

官方玩家9群 ：801146478（已满）

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